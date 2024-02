Portal Party, podczas ostatniego wywiadu z Dodą, wyemitował na koniec przesłanie, które z okazji 40. urodzin piosenkarki nagrała dla niej jej mama. To, co mówiła pani Wanda Rabczewska, początkowo rozbawiło wokalistkę. Przyszedł jednak czas, że jej oczy się zaszkliły i nie potrafiła ukryć wzruszenia. Emerytka odniosła się m.in. do początków zawodowej drogi córki. Jest coś, czego sobie nie może wybaczyć. Dziś by inaczej postąpiła. - Moja kochana córeczko, tyle chciałabym ci powiedzieć wspaniałych słów, ale nie da się w tak krótkim nagraniu opisać tego, co czuję. Bardzo bym chciała powiedzieć tobie, że jestem z ciebie dumna. Przeszłaś naprawdę kawał ciężkiej drogi usłanej i różami i kolczastymi igłami. Starałam ci się towarzyszyć w tej drodze od najmłodszych lat, ale udawało mi się to tylko do 13. roku życia. Ale potem zostałaś sama. Sama biedna w tej Warszawie. Zawsze jak o tym mówię, chce mi się po prostu płakać. Wydaje mi się, że zabrałam ci jakiś kawałek dzieciństwa, że zostałaś po prostu puszczona na głęboką wodę. Byłaś bez tej naszej opieki na miejscu - opowiadała pani Wanda i podkreśliła, że choć dawała jej wsparcie na odległość, to wie, że to jednak nie to samo. Gdy mama piosenkarki powtarzała, jak jest z niej dumna i sypała kolejnymi komplementami jak z rękawa, Doda musiała wytrzeć łzy.

Mama Dody poruszyła wątek miłości

W pewnym momencie mama Dody poruszyła też wątek miłości, co też poruszyło piosenkarkę. Przypomnijmy, że obecnie artystka związana jest z Dariuszem Pachutem, ale od kilku miesięcy nie pokazuje swojego związku w sieci i chroni swoją prywatność - tak naprawdę pierwszy raz w życiu. - Chciałabym również zobaczyć takie szczęście i taki błysk w oku i taką radość na twojej buzi z powodu osobistego, uczuciowego szczęścia. Żeby w twoim życiu osobistym, tak jak w pracy zawodowej, zakrólował w serduszku twoim spokój, miłość i spełnienie. I pamiętaj kochanie, że mama i tata zawsze cię bardzo kochają - dodała dumna rodzicielka piosenkarki.

Doda sprawdza telefon ukochanego partnera

Piosenkarka stwierdziła niedawno na antenie RMF FM, że chronienie związku z Dariuszem Pachutem i trzymanie go z dala od internetu, świetnie wpływa na ich relację. Biła się w pierś, że kiedyś sama była ofiarą nadmiernego ekshibicjonizmu i ubolewała, że wiele par powiela nadal jej błędy. - To jest straszne, że dożyliśmy czasów, w których prawdziwa miłość nie ma prawa odbijać się w oczach partnera, tylko w telefonie i oczach tysięcy ludzi, których nawet nie znamy. I tylko wtedy może okazać się tą prawdziwą i satysfakcjonującą - stwierdziła gorzko na antenie. Przy okazji wyznała pewną ważną zasadę, którą wprowadziła do swojego związku z Dariuszem Pachutem. - My ze swoim partnerem mamy hasła do swoich telefonów, widzimy kto, co do nas pisze. Laski centralnie wysyłają nagie zdjęcia, propozycje randek. Jak ja bym pokazała te screeny, zrobiła z tego całą galerię, to by było im wstyd, bo większość z nich ma też swoich partnerów - opowiadała. Wspólne zdjęcia Dody z mamą znajdziesz w galerii na górze strony.

