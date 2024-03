Magdalena Smalara to utalentowana aktorka, która zdobyła ogromną popularność w hicie Polsatu"Samo Życie". Od pierwszego do ostatniego odcinka serialu wcielała się w nim w przezabawną Kingę Gawor - najlepszą przyjaciółkę głównej bohaterki. Produkcja o dziennikarzach najpopularniejszego dziennika w Polsce emitowana była na antenie w latach 2002-2010. Po jej zakończeniu jej kariera nie przystopowała. Oglądaliśmy ją m.in. w "Czasie honoru", "Przepisie na życie", "Barwach szczęścia", "Pod powierzchnią", "Drogi wolności", "Za marzenia", "Wojenne dziewczyny", "Osiecka", "Pajęczyna", "Behawiorysta". Wystąpiła też w takich filmach jak np. "Marzec '68", "Kres niewinności", "Zieja" i "Kler". Ostatnio udało jej się zagrać w produkcji niemieckiej reżyserki, której póki co nie można oglądać w sieci. To właśnie na potrzeby filmu "Treasure" przeszła dużą metamorfozę. Aktorka pochwaliła się nią w sieci.

Magdalena Smalara w 2024 roku. Najnowsze zdjęcie Kingi z "Samego Życia". Zagrała z prawdziwymi sławami

Nowy film, w którym pojawiła się Magdalena Smalara został niedawno pokazany premierowo poza konkursem na Berlinale. W produkcju Julii von Heinz, niemieckiej reżyserki znanej choćby z filmu "A jutro cały świat", pojawia się m.in. Lena Dunham z "Dziewczyn" i ikona brytyjskiego humoru - Stephen Fry. To właśnie do tego filmu gwiazda "Samego życia" zgodziła się na burze drobnych blond loczków o ciemnym odcieniu. W takiej odsłonie jej nigdy nie widzieliśmy. Patrząc na kadr z filmu, którym Smalara podzieliła się w sieci, poznalibyście, że to odtwórczyni Kingi z produkcji Polsatu.

Z radością się chwalę, że miałam w nim swój maleńki udział, jako miła recepcjonistka z 1991 roku. Nobilitująca to była przygoda, bo po drugiej stronie hotelowej lady stała Lena Dunham i Stephen Fry - tacy ludzie, co to się wcale nie spodziewasz spotkać ich w robocie. Kocham mój zawód, który rzadko mi sprawia zawód. (...) Zarówno kostium jak i charakteryzację zamykam w skarbczyku aktorki w szufladce z napisem "najlepsza filmowa stylówa"

- napisała Magdalena Smalara na Instagramie.

Początkowo nie chciała grać w "Samym życiu". Wiadomo, kto ją przekonał

Co ciekawe, mało brakowałoby, a Magdalena Smalara odrzuciłaby rolę w "Samym Życiu". Gdy dołączyła do obsady serialu, miała 24 lata. Początkowo nawet podziękowała za udział, ale producent Michał Kwieciński nie wyobrażał sobie nikogo innego w butach jej bohaterki. - Kiedy na czwartym roku dostałam propozycję zagrania drugoplanowej roli w "Samym Życiu", odmówiłam, bo wydawało mi się, że granie w serialach mi coś odbierze, że jestem stworzona do sceny. Na szczęście profesor Jan Englert wyprowadził mnie z tego błędnego myślenia. Dał do zrozumienia, że każde doświadczenie jest dobre, no i warto mieć z czego żyć - powiedziała Smalara na Plejadzie. Dziś aktorka bardzo cieszy się z tego projektu, bo jak sama mówi, aktorstwo to przede wszystkim rzemiosło. Dzięki serialowi Polsatu aktorka oswoiła się z kamerą.