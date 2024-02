Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś w 2021 roku doczekali się syna, Milana, a pod koniec 2023 roku postanowili sformalizować swój związek. Ceremonia odbyła się w Dubaju i była zachowana w tajemnicy przed mediami. Dopiero po powrocie nowożeńcy podzielili się radosną nowiną i pokazali fanom zdjęcia ze ślubu zrealizowane m.in. na pustyni. Aktorka podczas ceremonii zachwyciła w długiej sukni z koronki z odsłoniętymi ramionami i głębokim dekoltem. Na ślubie zabrakło mamy Agnieszki Włodarczyk Anny Stasiukiewicz. Jak donosił magazyn "Rewia" powodem był jej własny ślub. O nowym partnerze kobieta opowiedziała w najnowszym wywiadzie. Jasno określiła, co sądzi o wtrącaniu się innych w jej życie osobiste.

Mama Agnieszki Włodarczyk o nowym związku. "Będę z nim tak długo, jak długo będzie dobry, kochany i europejski"

Mama Agnieszki Włodarczyk poślubiła ostatnio obcokrajowca młodszego o trzy dekady, 30-letniego Nadfara. Jej nowy partner jest także o ponad dekadę młodszy od jej sławnej córki. Anna Stasiukiewicz jest aktywna w mediach społecznościowych i chętnie udziela się w sieci. W jednym z postów na Facebooku napisała kilka słów o swoim mężu. "Tak mam 62 lata. Jaki to wstyd, że mam młodego męża? Ojej załamie się nerwowo" - zakomunikowała, odnosząc się do uszczypliwych komentarzy, które pojawiają się w sieci. W rozmowie z "Faktem" Stasiukiewicz otworzyła się na temat nowego związku. Przyznała, że nie interesują ją opinie innych. - Mój związek jest wystarczająco dziwny, więc nie potrzebuję wywiadów i komentarzy, w których by mnie oceniano - podkreśliła. W dalszej części rozmowy wyznała, że jest szczęśliwa i nie zamierza niczego zmieniać. Mama Agnieszki Włodarczyk jasno zakomunikowała, że nie pozwoli na to, by inni wtrącali się w podejmowane przez nią decyzje.

Sama wiem, że to nie jest normalny związek. Tak mi się zdarzyło, siła wyższa, a o uczuciach się nie dyskutuje. Będę z nim tak długo, jak długo będzie dobry, kochany, europejski, no i jak będzie wciąż okazywał miłość i szacunek (...). Ja nie boję się żyć sama, nie martwię się o miłość i nie martwię się o rozwód, bo na wszystko jestem przygotowana, żyjąc tu i teraz… Nie lubię oceniać innych, nie interesuję się życiem innych i nigdy nie pozwolę, by ktoś oceniał moje życie, które należy tylko do mnie - powiedziała mama Agnieszki Włodarczyk w rozmowie z "Faktem".

Mama Agnieszki Włodarczyk powiedziała 'tak'! Ma dużo młodszego partnera Mama Agnieszki Włodarczyk powiedziała 'tak'! Ma dużo młodszego partnera; fot. kapif.pl/ facebook.com/ Anna Stasiukiewicz

Agnieszka Włodarczyk o relacji z mamą. "Bywało różnie"

Co o wybranku swoje mamy sądzi Agnieszka Włodarczyk? Jak twierdził tygodnik "Rewia" nowy partner Anny Stasiukiewicz nie przypadł do gustu jej najbliższej rodzinie. "Znajomi rodziny uważają, że ani aktorka, ani jej przyrodni brat nie są zachwyceni nieoczekiwanym ślubem mamy. Nie tylko dlatego, że jej świeżo upieczony mąż jest w wieku jej zięcia, ale również z powodu, że dzielą ich także różnice kulturowe. Do tego decyzję o ślubie podjęli po bardzo krótkiej znajomości" - czytamy na łamach tygodnika. Jak się jednak okazuje, jest zupełnie inaczej. Celebrytka sama ma o dziewięć młodszego partnera, o czym napisała w jednym ze wpisów na Instagramie. "W Polsce jak facet ma młodszą żonę to normalne, ale jak żona ma młodszego męża, to wzbudza kontrowersje. (...) Ale jak sobie pomyślę, że mój mąż robi mi takie zdjęcia i podziwia każdego dnia, to mam w nosie opinie innych. Każda z nas czuje, czy podąża dobrą drogą" - podkreśliła aktorka. W komentarzach pojawił się złośliwy wpis jednej z internautek. "Mamusia panią przebiła" - wtrąciła kobieta. Włodarczyk nie pozostawiła tego bez odpowiedzi. "Tak, ona idzie na rekord" - odparła, dodając rozbawioną emotikonę i tym samym niejako zaprzeczyła wcześniejszym medialnym doniesieniom.

Agnieszka Włodarczyk kilkukrotnie wspominała, że jej relacje z mamą bywały trudne. "Bywało różnie, zdarzyło nam się nawet dwa lata do siebie nie dzwonić i nie utrzymywać kontaktu. Miałam swoje powody, tak samo jak mama być może (...) Niezależnie od innych zdań, niezależnie od podejścia do życia, do decyzji-mama jest jedna. To ona nosiła nas pod sercem, karmiła, zmieniała pieluchy, nie spała, kochała i martwiła się o wszystko. Mama zawsze chce dobrze, tylko czasem nie potrafi tego przekazać tak, żeby nas nie zdenerwować" - pisała na Instagramie Agnieszka Włodarczyk.