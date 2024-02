28 lutego w warszawskim teatrze Scena Relax odbyła się uroczysta premiera sztuki "Rodzinne piekiełko" w reżyserii Marii Seweryn. Jak zwykle przy tego typu imprezach na miejscu stawiła się plejada polskich gwiazd, które chętnie pozowały fotografom do zdjęć. Na ściance pojawili się m.in. Katarzyna Skrzynecka, Katarzyna Bosacka, Izabela Trojanowska, Edyta Zając czy Janusz Panasewicz.

Gwiazdy na premierze spektaklu Marii Seweryn

Tego wieczoru Katarzyna Bosacka postawiła na klasyczną czerń. Dolną część jej stylizacji stanowiły obcisłe spodnie podkreślające sylwetkę, a górną - drapowane ponczo z białymi wykończeniami. Bosacka dobrała do tego skórzane czarne kozaki na wysokim obcasie, a uwagę skradła jasną, skórzaną kopertówką z tłoczeniami, która przełamywała ciemny odcień jej looku. Pazura jej stylizacji dodała czerwona szminka i czerwony manicure. Katarzyna Skrzynecka na ten event wybrała z kolei czarną sukienkę z dużym dekoltem, która z przodu wykonana była ze skóry (lub jej imitacji), a jej tył stanowił gładki materiał. Aktorka dobrała do niej czarne kabaretki i zamszowe botki na obcasie. Buty Skrzyneckiej zdecydowanie się wyróżniały ze względu na świecące zdobienie, które było widać z tyłu. Gwiazda "Twoja twarz brzmi znajomo" spięła włosy w wysoki kucyk, a na szyi miała złoty łańcuszek. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Katarzyna Bosacka, Katarzyna Skrzynecka Katarzyna Bosacka, Katarzyna Skrzynecka, KAPiF

Katarzyna Bosacka niebawem sfinalizuje rozwód

Katarzyna Bosacka w show-biznesie znana jest od dawna za sprawą poradnikowych programów emitowanych na antenie TVN, które cieszą się ogromną popularnością. W ostatnim czasie więcej mówi się jednak o życiu prywatnym żywieniowej ekspertki. W 2023 roku wyszło na jaw, że zakończyło się wieloletnie małżeństwo Katarzyny Bosackiej z politykiem Marcinem Bosackim. "Staram się na tym skupiać i nie myśleć o negatywnych rzeczach, ale wiadomo, że rozstanie i rozwód to jest jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć w życiu człowieka" - mówiła w rozmowie z "Faktem". Byli partnerzy nie sfinalizowali jeszcze rozwodu, ale z doniesień tabloidu wynika również, że pewnie już niebawem to nastąpi. Jak przekazał "Fakt", to Bosacka miała złożyć pozew.