Paulina i Jakub Rzeźniczakowie we wrześniu ubiegłego roku ogłosili, że zostaną rodzicami. Żona piłkarza przez kilka miesięcy relacjonowała na Instagramie przygotowania do nowej roli. Pod koniec stycznia raptownie zniknęła jednak z mediów, przez co część fanów zaczęło się o nią martwić. Rzeźniczak wróciła na Instagram miesiąc później, informując wszystkich, że 10 lutego na świat przyszła córka pary, która otrzymała imię Antonina.

Córka Pauliny Rzeźniczak ma problemy z zasypianiem. Celebrytka prosi o rady

Od powrotu do mediów społecznościowych Paulina Rzeźniczak chętnie dzieli się na Instagramie parentingowymi treściami. Publikuje zdjęcia i nagrania z Antoniną i wygląda na to, że świetnie czuje się w roli mamy. Niestety nie wszystko układa się po jej myśli, o czym Rzeźniczak także poinformowała fanów. Okazuje się, że Antonina odmawia zasypiania w ciągu dnia. Celebrytka wrzuciła InstaStories, na którym widać, jak jej mąż usiłuje uśpić dziewczynkę przy włączonej w tle suszarce. Taki zabieg rzekomo ma działać uspokajająco. "Spanie w dzień to zdecydowanie nie nasza bajka" - podpisała nagranie Rzeźniczak.

Mała nie za bardzo chce spać w dzień. Noce przesypia, chociaż jest rannym ptaszkiem i tak koło czwartej, piątej się budzi. Natomiast w dzień czasami dwadzieścia minut, czasami trzydzieści pośpi

- relacjonuje Rzeźniczak. - Ogólnie jest krucho. Dajcie znać, czy też macie takie problemy i co pomagało - zwróciła się do fanów. Okazuje się, że rady od obserwujących chyba pomogły. Na następnym nagraniu żona piłkarza podziękowała za liczne wiadomości i powiedziała, że jej córce udało się zdrzemnąć na godzinę w wózku z opcją elektryczną. Rzeźniczak dodała także, że sprawdzi również inne metody, które zasugerowały jej fanki.

Rzeźniczakowie tłumaczą się z decyzji o ślubie w Miami

Paulina i Jakub Rzeźniczak wzięli ślub w listopadzie 2022 roku. Decyzja o zorganizowaniu ceremonii, która odbyła się w Miami, była krytykowana przez część internautów. Piłkarz odniósł się do tamtej sytuacji w rozmowie z Izabelą Janachowską. - To była spontaniczna decyzja, bo leżeliśmy razem w salonie jeszcze w Płocku. To był ten ciężki czas po śmierci Oliwiera, po tym, jak Paulinka poroniła. Tak leżeliśmy, było nam ciężko, i powiedziałem wtedy: "Chodź, weźmiemy ślub w Miami, to będzie taki nowy początek". Chwilę porozmawialiśmy i postanowiliśmy, że tak zrobimy - powiedział.