Roksana Węgiel rzuciła się w wir treningów przed debiutem na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Wokalistka już 3 marca będzie miała okazję zademonstrować nowe umiejętności, bo właśnie tego dnia premierę ma nowa odsłona show. Taneczne przygotowania są na tyle absorbujące, że Roxie ma mniej czasu dla narzeczonego. Stęskniony Kevin Mglej właśnie opublikował zdjęcie ukochanej i skomplementował jej wygląd. Roxie nie pozostała obojętna na miłe słowa partnera.

Kevin Mglej opublikował odważne zdjęcie Roxie. Wokalistka szybko zareagowała

Jeszcze kilka miesięcy temu związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja budził ogromne emocje. Zwracano uwagę na sporą różnicę wieku. Podkreślano, że Mglej ma dziecko z poprzedniego związku i Roxie niepotrzebnie wybrała partnera z życiowym bagażem. Zanim świat dowiedział się o ich relacji, wokalistka długo trzymała ich związek w tajemnicy. Dopiero po 18. urodzinach ujawniła, z kim się spotyka i w sieci zawrzało. Niedługo potem para wyjawiła, że ma wobec siebie poważne plany, a na palcu Roxie pojawił się zaręczynowy pierścionek. Od tamtego momentu Roxie i Kevin zaczęli pojawiać się razem na publicznych wydarzeniach i oswajać ze swoją relacją sceptycznych fanów. Teraz nie tylko im kibicują, ale odliczają dni do ślubu, który ma odbyć się jeszcze w tym roku.

Ostatnio na profilach pary na Instagramie coraz rzadziej pojawiają się wspólne zdjęcia. Wszystko przez nadmiar zawodowych obowiązków Roxie związanych z udziałem w "Tańcu z Gwiazdami". Stęskniony Kevin Mglej udostępnił ostatnio zdjęcie ukochanej. "Moja narzeczona jest hot as f*ck" - dodał w opisie. Na fotografii widać wokalistkę w bieliźnie i ciemnym komplecie z koronki. Na te słowa od razu zareagowała Roxie. Ukochana Mgleja jeszcze raz udostępniła zdjęcie i skomentowała komplement wymownym serduszkiem.

Roksana Węgiel już wykończyła swojego tanecznego partnera. "Nie mam nawet sił wracać do domu!"

Roksana Węgiel w "Tańcu z Gwiazdami" zadebiutuje u boku Michała Kassina. Swoje treningi wokalistka na bieżąco relacjonuje na Instagramie. Niedawno udostępniła zdjęcie z sali treningowej i pokazała, jak mordercze treningi wykończyły jej programowego partnera. - Dobra Michał, to do jutra. Pa, dobrej nocy. Śpij dobrze tutaj na sali - zwróciła się do śpiącego na macie Kassina. - Wykończyła mnie! Nie mam nawet sił wracać do domu! - posumował tancerz. Dla Michała Kassina udział w programie Polsatu również będzie debiutem. Tancerz występuje na co dzień w Teatrze Muzycznym w Gdyni, jest posiadaczem najwyższej tanecznej klasy "S" i członkiem kadry Polski w sportowym tańcu towarzyskim. Zobaczcie, jak wyglądał trening Roxie i Kassina.