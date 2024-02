Doda prowadzi intensywne życie - ciągłe koncerty, nagrywanie płyt i kolejne projekty, m.in. reality show "Doda. 12 kroków do miłości", który był emitowany w 2022 roku. Nic więc dziwnego, że artystka kiedy tylko może, wyjeżdża za granicę, gdzie może odpocząć, zrelaksować się i naładować baterie do kolejnego działania. Niestety, czasem coś, jak na złość idzie nie tak.

Zobacz wideo Doda o swojej trasie koncertowej: Chcę wygaszać swoją karierę

Doda musiała zmienić strój. Nie powstrzymała się od złośliwego komentarza

Tak było właśnie kiedy pod koniec 2022 roku, który był niezwykle pracowity dla gwiazdy, gdy wybrała się z ukochanym Dariuszem Pachutem na krótki urlop do Wietnamu. Para zatrzymała się w jednym z hoteli, znajdujących się tuż przy plaży. Wokalistka przyznała, że znajdująca się w nim restauracja jest jedną z najlepszych, w jakich kiedykolwiek była. Niestety, pewnego ranka nie wpuszczono Dody na śniadanie. Wszystko przez zbyt wyzywającą stylizację. Piosenkarka miała na sobie wówczas srebrny strój kąpielowy i spódniczkę składającą się jedynie z pasków, co jak widać, nie spełniało kryteriów ubioru, by wejść do restauracji. Fani zaczęli dopytywać, co się stało. Doda nie powstrzymała się od kąśliwego komentarza.

Po co te głupie pytania? Zostałam poproszona o zmianę outfitu, ponieważ panie na śniadaniu nie są w stanie skupić się jednocześnie na jedzeniu i na waleniu swoich mężów w łeb, żeby na mnie nie patrzeć

- odparła. To jednak nie popsuło artystce humoru. Mimo nieprzyjemnej sytuacji, starała się cieszyć wolnym czasem. - Kochani, nie zważając na fakt, że zostałam poproszona o zmianę mojego outfitu, jeśli chodzi o śniadanie, wchodzę raźno i wesoło do naszej hotelowej farmy ekologicznej - relacjonowała na InstaStories.

Doda z Pachutem na wakacjach. Nie ma nudy!

Doda na wakacje do Wietnamu wybrała się z ukochanym Dariuszem Pachutem. Para nie nudziła się podczas odpoczynku. Oboje uwielbiają sport, dlatego nawet w czasie wakacji nie opuszczali treningów. Co nie oznacza, że unikali imprez, bo wręcz przeciwnie. To się nazywa balans. A piosenkarce udało się nawet namówić ukochanego, by ruszył z nią na parkiet! Więcej zdjęć Dody znajdziecie w naszej galerii na górze strony.