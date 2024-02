Z pewnością wielu polskich celebrytów może powiedzieć, że prawdziwa przyjaźń w show-biznesie nie istnieje. Takiego zdania nie powielają Małgorzata Socha i Natalia Kukulska. Gwiazdy są sobie bliskie od wielu lat. Poznały się w 2016 roku w całkiem zabawnych okolicznościach. Od tego czasu ich przyjaźń tylko się wzmacnia. W wywiadzie z "Vivą!" kobiety opowiedziały o swoim pierwszym spotkaniu. Wyznały również, co je połączyło.

Jak zaczęła się przyjaźń Natalii Kukulskiej i Małgorzaty Sochy? Gwiazdy wspominają pierwsze spotkanie

W 2016 roku Natalia Kukulska i Małgorzata Socha nawet nie wiedziały, że mieszkają w tej samej miejscowości. Artystki na co dzień przebywają w Komorowie, małej wsi pod Warszawą. Pewnego dnia spotkały się w sklepie. Na pytanie dziennikarki z "Vivy!", jak zaczęła się ich znajomość, Socha powiedziała, że "może od otarcia się brzuchami w warzywniaku". - Obie byłyśmy wtedy w ciąży, a ja zrobiłam nam zdjęcie na pamiątkę - dodała Kukulska. Spontaniczna pogawędka doprowadziła gwiazdy do informacji, że obie są w tym samym tygodniu ciąży. Wtedy jeszcze nie wiedziały, że to początek pięknej przyjaźni. Socha podkreśliła, że ważna była również energia, która je do siebie zbliżyła. Pomimo różnych ścieżek kariery, panie od razu świetnie się dogadały. Obecnie przyjaźnią się również ich córki, Laura i Barbara. Urocza historia? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Gdy urodziły się dziewczynki, my z Małgosią coraz częściej się spotykałyśmy. Kolejne zdjęcie z mojej kolekcji pochodzi ze spotkania u naszego sąsiada, a przedstawia tatusiów, Michała i Krzysia, z dwumiesięcznymi bobasami. One jeszcze wtedy nie wiedziały, że będą się przyjaźnić. Bo przyjaźń Laury i Basi rozwija się równolegle z naszą

- wyznała Natalia Kukulska w rozmowie.

Natalia Kukulska i Małgorzata Socha o dawnych przyjaźniach. "Nie ma sensu ciągnąć na siłę relacji, której nie po drodze, wcale jej nie umniejszając"

Natalia Kukulska i Małgorzata Socha przyznały, że ich przyjaźń była świadomym wyborem. Podkreśliły, że dla nich przyjaciele są jak rodzina z wyboru. Podjęły również temat dawnych znajomości. - Kiedyś ubolewałam nad tym, że gdzieś po drodze pogubiłam młodzieńcze przyjaźnie. Zmieniłam środowisko, zmieniali się też ludzie wokół mnie. Wytłumaczyłam sobie jednak, że jakieś relacje są dane nam tylko na jakiś czas, ale że to też jest cenne i wartościowe - stwierdziła Małgorzata Socha. Kukulska się z nią zgodziła. - One też są częścią nas. Ukształtowały nas przecież. Ale nie ma sensu ciągnąć na siłę relacji, której nie po drodze, wcale jej nie umniejszając - podsumowała w wywiadzie z "Vivą!".