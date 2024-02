Dorota Szelągowska jest szczęśliwie zakochana. Jakiś czas temu prezenterka i projektantka wnętrz opowiedziała o tym, że zdecydowała się zamieszkać ze swoim partnerem. - Lubię sobie dziś mówić: jest cudownie i uśmiechać się do tego, co mam - mówiła w rozmowie z czasopismem "Twój Styl". Wszyscy pamiętają poprzednie związki Szelągowskiej. Prezenterka trzykrotnie stawała na ślubnym kobiercu. Najgłośniej w mediach było o rozwodzie Doroty Szelągowskiej z Adamem Sztabą. Jakie dziś mają relacje? Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Dorota Szelągowska o kontakcie z Adamem Sztabą. "Raz na jakiś czas"

Dorota Szelągowska wzięła pierwszy ślub z Pawłem Hartliebem. Małżeństwo doczekało się syna Antoniego, jednak zaraz po narodzinach chłopca prezenterka i jej wybranek postanowili się rozstać. Szelągowska zaczęła układać sobie życie z Adamem Sztabą. Kompozytor pokochał Antoniego jak własne dziecko. Chłopiec przyjął nazwisko ojczyma. W najnowszym wywiadzie Szelągowska opowiedziała o tym, jak wyglądają jej relacje z Adamem Sztabą. Sporadycznie kontaktuje się z kompozytorem ze względu na syna. - Antek jest dorosły, więc ma relacje z nami. Nie ma jakichś kwestii, żebyśmy musieli się zdzwaniać, choć raz na jakiś czas mamy kontakt, np. jak on [Antoni - przyp.red.] ma ważną premierę albo coś podobnego. To jest tak, że on jest dorosłym człowiekiem, więc jako rodzice już wykonaliśmy swoją robotę. On idzie w świat - powiedziała Pudelkowi Dorota Szelągowska.

Dorota Szelągowska o nieudanym małżeństwie z Adamem Sztabą. "Ogromne rozczarowanie"

Jakiś czas temu Dorota Szelągowska wystąpiła w podcaście Żurnalisty. Opowiedziała o zakończeniu małżeństwa z Adamem Sztabą. - Najbardziej bolesnym momentem w moim życiu był mój drugi rozwód. To był rozwód po 11 latach życia, pożegnanie ze statusem quo, z całym dotychczasowym życiem, z przyjaciółmi. 11 lat życia i to bardzo ważnych, takich, kiedy dorastasz, kształtujesz się. Myślę, że to było takie moje największe zderzenie z innymi ludźmi, ze światem, jak on wygląda - mówiła. ZOBACZ TEŻ: Dorota Szelągowska punktuje katolicyzm. Nie gryzła się w język

