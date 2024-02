Caroline Derpieński kąpie się w szampanie? Mówi o infekcji okolic intymnych

Caroline Derpieński kocha luksusowe życie. Na swoim warszawskim pokazie mody, który odbył się 27 lutego (wtorek), serwowała nie tylko szampana, ale i kawior. Swego czasu inna miłośniczka ekstrawaganckiego życia mówiła, że kąpie się w szampanie. Mowa oczywiście o słynnej ikonie sceny filmowej - Kalinie Jędrusik. Czy celebrytka bierze z niej przykład? Choć uwielbia szokować, okazuje się, że tym razem, o dziwo nie. - Mogłabym, jakbym chciała, bo nie oszczędzam na niczym, czego potrzebuję, ale szczerze mówiąc, to bym się bała, że dostanę jakiejś infekcji, zwłaszcza stref intymnych. Więc ja uważam, że trzeba jednak dbać o swoje ciało w normalny sposób i dbać o swoje ciało za pomocą wody i produktów przeznaczonych do higieny - powiedziała Plotkowi i zdradziła, jak o siebie dba. - Ja uwielbiam do pielęgnacji ciała wszystko od Diora - dodała.

Zobacz wideo Tyszka zaprasza Caroline Derpieński do "Top model"

Caroline Derpieński zdradza, co je codziennie i uczy, jak jeść kawior

Przy okazji swojego pokazu, Caroline Derpieński udzieliła też porady, jak spożywać kawior. - Kawior dobrze zjeść najlepiej fajną łyżeczką. Może porcelanową, może złotą, Kto jak woli. I tak kosztować z gracją małymi kęsami. Człowiek poczuje się wtedy dollarsowo, polecam - powiedziała nam. Modelka nie ukrywa, że nie jest na żadnej diecie, choć na tym co je, nie oszczędza. Jaki jest sekret jej kondycji i figury? - Dosłownie na Florydzie jem codziennie owoce morza. Nie tylko kawior, ale też ośmiornicę, kraba i ostrygi. To są moje ulubione rzeczy. Uwielbiam je jeść i zupełnie ich smak mi się nie nudzi - zapewniła Plotka. Pójdziecie w jej ślady?

Caroline Derpieński chce ubierać Dodę

Najnowszej kolekcji Caroline Derpieński nie można kupić w żadnym sklepie. - Na ten moment to jedne strzały na ten jedyny event. Nie robię żadnej masówki. Ale jeżeli jakaś gwiazda chciałaby się do mnie zgłosić, żebym zaprojektowała jej niesamowitą kreację, to myślę, że mogłabym się z kimś bezinteresownie dogadać, by stworzyć coś niesamowitego, by inni byli ze mnie dumni - stwierdziła Derpieński w rozmowie z Plotkiem. Przy okazji naszej rozmowy zdradziła, kto miałby u niej szanse na współpracę. - Chciałabym stworzyć coś dla Dody. Ona nawet miała być dziś na moim pokazie, ale dowiedziała się o nim po prostu za późno i nie mogła zmienić planów. To z mojej winy oczywiście została za późno poinformowana. Bardzo grzecznie mi w tej sprawie odpisała, ja jej kibicuję od zawsze - mówiła nam. Powiedziała też, że lubi jej twórczość i często ją słucha. Ostatnio szczególnie hit Rabczewskiej ze Smolastym pt: "Nie żałuję". Według niej sama ma z artystką wiele wspólnego. - Ona jest tak odważna jak ja. Myślę, że dużo nas łączy. Nie mam wątpliwości, że stworzyłybyśmy fajny duet, czas pokaże, co się wydarzy, ale chciałabym bardzo - marzyła.

Caroline Derpieński Caroline Derpieński musiała zakasać rękawy. Założyła klapki i ratowała swój wybieg. Fot. KAPiF.pl