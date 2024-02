Będąc aktywnym na arenie politycznej, nie jest łatwo dopilnować prywatności sfery rodzinnej - dzieci polityków budzą niekiedy większe zainteresowanie niż oni sami. Wielokrotnie mówiło się o krokach zawodowych Kasi Tusk, Aleksandry Kwaśniewskiej czy o ślubie Aleksandry Morawieckiej. Sprawdźcie, co więcej wiadomo o potomstwie polityków.

Kasia Tusk i Aleksandra Kwaśniewska - influencerka i dziennikarka

Córkę premiera kojarzymy z Instagrama pod nickiem "makelifeeasier_pl", gdzie śledzi ją prawie pół miliona użytkowników. Na profilu Kasi Tusk znajdziemy mnóstwo estetycznych zdjęć, wśród których najpopularniejsze są te ze stylizacjami, minimalistycznym wnętrzem oraz smakołykami. Influencerka zajmuje się nie tylko robieniem zdjęć. Jest autorką książek, a także założycielką marek odzieżowych. Jedna z nich promuje modę "z drugiej ręki". Nie każdy wie, że Kasia Tusk jest poza tym absolwentką Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Sopocie. Działalność internetową zaczęła od bloga internetowego, a jednym z największych zastrzyków popularności był dla niej okres "Tańca z gwiazdami". Wystąpiła bowiem w piątej edycji.

Córka Aleksandra Kwaśniewskiego to natomiast znana dziennikarka, która ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Kwaśniewska również zatańczyła w "Tańcu z gwiazdami" - zajęła nawet drugie miejsce w trzeciej odsłonie programu. Swą pasję do dziennikarstwa rozwijała z kolei w magazynie "Viva!" oraz w radiu. Była prowadzącą "Miasta kobiet" w TVN Style, ale ku rozpaczy fanów, format został zdjęty z anteny. Jednym z głośniejszych wywiadów Kwaśniewskiej zrealizowanych w tym formacie był ten z Marcinem Hakielem, który po raz pierwszy opowiedział wówczas o rozpadzie związku z Cichopek. Po zdjęciu programu z anteny, Kwaśniewska została prowadzącą podcastu "Jestem kobietą".

Jarosław Wałęsa, Tadeusz Sikorski i Aleksandra Morawiecka - od polityki po wojsko

Syn Lecha Wałęsy poszedł śladami ojca - również odnalazł się w świecie polityki. Pojawia się w Sejmie z ramienia KO. Wcześniej widzieliśmy go natomiast w Parlamencie Europejskim. Co wiadomo o wykształceniu Jarosława Wałęsy? Studiował politologię w College of the Holy Cross w Worcester. Dopiero w 2002 roku wrócił do Polski i tutaj postanowił zostać.



Tadeusz Sikorski to natomiast syn Radosława Sikorskiego. O poczynaniach zawodowych młodszego Sikorskiego jego ojciec mówi z dumą. Podczas jednego z ostatnich przemówień ujawnił, w czym odnalazł się Tadeusz. - Pozwólcie, że zacznę od osobistego spojrzenia. Choć jestem ministrem spraw zagranicznych Polski, moja żona, jak pewnie część z was wie, jest Amerykanką, to większość pewnie nie ma pojęcia o tym, że nasz syn jest amerykańskim żołnierzem. Moje serce i obowiązek jest z Polską, ale w moim interesie jest również dobrobyt Ameryki - oznajmił polityk. Tadeusz Sikorski po szkole wojskowej Johna Hopkinsa zaczął być podporucznikiem w oddziałach Cyber Corps, które walczą w cyberprzestrzeni. W 2023 roku syn polityka doczekał się tytułu podoficera.

Aleksandra Morawiecka być może ma dryg do interesów jak jej znany ojciec. Córka byłego premiera Polski, która w ubiegłym roku stanęła na ślubnym kobiercu, studiowała w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się finansami, zarządzaniem oraz marketingiem. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

