Maciej Kurzajewski biegał, ale nagle chwycił za telefon. Podzielił się z fanami przemyśleniami

Maciej Kurzajewski pożegnał się z "Pytaniem na śniadanie" pod koniec 2023 roku. Z formatu odeszła także jego ukochana, Katarzyna Cichopek. "Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę i za to, że razem mogliśmy tworzyć program, który dociera do serc wielu ludzi" - napisali we wspólnym oświadczeniu na Instagramie. Wszystko wskazuje na to, że Maciej Kurzajewski nie rozpacza po utracie pracy. Prezenter opowiadał w najnowszym nagraniu w mediach społecznościowych o swoim dobrym humorze. Mówił niczym filozof. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Maciej Dowbor o zwolnieniu Kurzopków. "Oni są bardzo dobrzy"

Maciej Kurzajewski miał ważny apel dla swoich obserwatorów. "Wystarczy spojrzeć na słońce"

Maciej Kurzajewski może pochwalić się sporym gronem odbiorców w mediach społecznościowych. Instagramowy profil prezentera obserwuje prawie 90 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie Kurzajewski opublikował nagranie, w którym pokazał, jak spędza wolny czas. Prezenter wybrał się do lasu, aby pobiegać. Nagle chwycił za telefon, by wystosować apel do swoich fanów. Na nagraniu chwalił przyrodę i życzył obserwatorom miłego dnia. Zamieścił także bardzo długi opis pod filmikiem. "Nawet w codziennych rutynach i małych chwilach możemy znaleźć powody do radości i wdzięczności. Wystarczy spojrzeć na słońce wschodzące nad horyzontem, posłuchać śpiewu ptaków czy poczuć ciepło przytulającego uścisku bliskiej osoby" - napisał. Prezenter zwrócił się także z ważnym apelem do internautów. "Zachęcam was wszystkich do tego, abyście każdego dnia zatrzymywali się na chwilę i szukali w nim powodów do uśmiechu i wdzięczności" - pisał Kurzajewski. Zgadzacie się z jego mądrościami?

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek narzekają na brak pracy? Nic z tych rzeczy

Jakiś czas temu Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek przeprowadzili transmisję na żywo na Instagramie. Nadawali prosto z Rzymu. Odpowiadali na pytania internautów. Jedno z nich dotyczyło pracy i finansów prezenterów. Jak się okazuje, Cichopek i Kurzajewski nie mogą narzekać na brak zleceń. - Media donoszą, że jesteśmy na bezrobociu, nie jest tak do końca. Słuchajcie, każdy z nas ma swoje projekty, które tworzymy już od wielu, wielu lat. Ja, chociażby serial "M jak miłość". Jestem cały czas aktywna - mówiła aktorka. Do wypowiedzi wtrącił się Kurzajewski, który zadeklarował, że on również ma dużo wyzwań zawodowych. Działa m.in. z redakcją TVP Sport. - Duże projekty przed nami - mówił dziennikarz. ZOBACZ TEŻ: Cichopek i Kurzajewski balowali u Gesslera. Katarzyna wyszła z imprezy z patelnią.

Maciej Kurzajewski Fot. KAPiF.pl