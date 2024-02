Ostatnimi czasy Małgorzata Ostrowska-Królikowska pochłonięta jest treningami do "Tańca z Gwiazdami". Mimo to nie zapomina, co w jej życiu jest najważniejsze. Dba o rodzinę, a także znajduje czas dla bliskich. W czwartą rocznicę śmierci męża - Pawła Królikowskiego, wybrała się na warszawskie Powązki w towarzystwie dzieci i ich życiowych parterów. Na miejscu pojawił się również Antoni Królikowski z Izabelą.

Paweł Królikowski zmarł cztery lata temu. W rocznicę śmierci rodzina wybrała się na grób

Rodzina Królikowskich została przyłapana na cmentarzu przez reporterów serwisu Show News. Sfotografowano ich w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Sytuacja miała miejsce w godzinach popołudniowych. Wygląda na to, że wybrali się na cmentarz, aby nieco posprzątać grób, zapalić nowe znicze, a także wspólnie powspominać zmarłego. Wśród zgromadzonych byli: Małgorzata Ostrowska-Królikowska, brat aktora Rafał Królikowski, rodzice zmarłego - Jadwiga i Jan oraz dzieci z partnerami. Na kadrach uchwyconych przez paparazzich widzimy m.in. Julię, Jana, Marcelinę i Ksawerego Królikowskich. Julia Królikowska przyszła z mężem Jakubem Piotrem Nowakiem oraz dzieckiem. Na miejscu pojawiła się także Joanna Jarmołowicz, która ma syna z Janem Królikowskim. Co ciekawe, zjawił się również Antoni Królikowski w towarzystwie Izabeli. Związek pary od jakiegoś czasu budzi spore kontrowersje w sieci. Wszystko przez głośne rozstanie aktora z Joanną Opozdą oraz medialną batalię i wzajemne obrzucanie się oskarżeniami. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wspomina zmarłego męża. Takie zdjęcie opublikowała

Małgorzata Ostrowska-Królikowska od czasu do czasu wspomina Pawła Królikowskiego w sieci. Tym razem z okazji czwartej rocznicy śmierci męża aktorka opublikowała na InstaStories zdjęcie z rodzinnego archiwum. Na fotografii mogliśmy zobaczyć, jak oboje z uśmiechem od ucha do ucha wpatrują się sobie w oczy. "Słońcem jest dla mnie twój uśmiech" - napisała. Para przez 32 lata tworzyła małżeństwo. ZOBACZ TEŻ: Paweł Królikowski miał nieślubne dziecko. Prawda wyszła na jaw po latach.