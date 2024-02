Sandra Kubicka należy do tych celebrytek, które chętnie dzielą się kolejnymi etapami ciąży. Była modelka zdradziła już wiele, a tym razem postanowiła pochwalić się częścią wyprawki dla swojego syna. Influencerka wybrała już wózek. Jak się okazuje - to edycja limitowana, a jego cena wielu może zaskoczyć.

Sandra Kubicka prezentuje wózek dla syna

Na Instagramie Kubickiej możemy na bieżąco obserwować to, jak przygotowuje się na przyjście na świat swojego syna. Influencerka opowiadała o problemach, które miała, by zajść w ciążę. Wszystko przez jej chorobę czyli zespół policystycznych jajników. Ostatnia próba była udana, w innym przypadku wraz z obecnym narzeczonym Aleksandrem Milwiw-Baronem skorzystaliby z in vitro.

Kubicka zdradziła już informacje na temat imienia dla synka, a także zachwycała się USG w 3D, gdzie widziała spore podobieństwo dziecka do siebie. Tym razem Sandra postanowiła zaprezentować swoim obserwatorom część wyprawki - chodzi o wózek. Na zdjęciu widzimy ciemnoszarą, głęboką gondolę z chromowanym wykończeniem. Wcześniej rozważała jednak inny kolor, ale ostatecznie uznała, że ten jest bardziej unikalny. Celebrytka z zachwytem zaprezentowała wózek, podkreślając, że to edycja limitowana. Postawiła na model w kolorze antracytowym.

Zakochałam się w tym (...) po czym dowiedziałam się, że to limitowana edycja... no ba! Nie byłabym sobą (...) Myślałam jeszcze o takim, ale co druga matka ma beżowy wózek. Ja nie lubię być jak każda

- napisała Kubicka. Okazuje się, że syn byłej modelki i gitarzysty będzie jeździł ekskluzywnym wózkiem, którego cena może zwalić z nóg wielu. To model brytyjskiej firmy, za którego trzeba zapłacić mniej więcej sześć tysięcy złotych.

Sandra Kubicka wybrała wózek dla syna. To edycja limitowana. Cena zaskakuje Fot. instagram.com/sandrakubicka

Sandra Kubicka narzeka na swój stan zdrowia. Ma poważny problem

Podczas ciąży ciało kobiety bardzo się zmienia. Przekonała się już o tym Kubicka, która podzieliła się z fanami problemem, który się u niej pojawił jakiś czas temu. Chodziło o kość ogonową, która zaczęła ją boleć. - Nie mogę się schylać, a jak już się schylę, to czuję prąd w całym kręgosłupie i nie mogę wstać - narzekała na Instagramie. Niedawno jednak zapewniła, że zarówno ona, jak i synek, są zdrowi.

