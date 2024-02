Ewa Wrzosek, wobec której właśnie toczy się postępowanie dyscyplinarne, jest nazywana w środowisku "prokuratorem-wojowniczką". Wszystko za sprawą śledztw przez nią wszczętym - chciała m.in. sprawdzić czy wybory prezydenckie w czasie pandemii koronawirusa nie stwarzają zagrożenia epidemiologicznego. Jak się jednak okazuje, prokurator zanim zaczęła walczyć z prawem, była... utalentowaną sportsmenką.

Ewa Wrzosek trenowała latami. Mało kto wie, ile ma medali

Ewa Wrzosek ma dziś 53 lata. Niewiele osób jednak wie, że przed laty zdobywała medale na Mistrzostwach Polski. Prokurator trenowała biegi długodystansowe i uliczne. I to profesjonalnie - była zawodniczką Orła Pyrzyce i Pomorza Stargard oraz reprezentantką Polski. Na mistrzostwach Polski seniorów zdobyła cztery brązowe medale, w tym jeden w biegu przełajowym w 1982 roku (w wieku 27 lat) i trzy w maratonie - w latach 1983, 1984 i 1985. Reprezentowała Polskę na przełajowych mistrzostwach świata w 1982, gdzie zajęła 83. miejsce. Oprócz tego wzięła udział w maratonie Pucharu Świata, którego nie ukończyła. Do jej osiągnięć sportowych należy zaliczyć również 59. miejsce na mistrzostwach świata w biegu ulicznym na 10 km w 1983 roku i 59. miejsce na mistrzostwach świata w biegu ulicznym na 15 km w 1985 roku. W 2011 roku została włączona do Galerii Sławnych i Zasłużonych Ludzi Sportu Ziemi Pyrzyckiej.

Ewa Wrzosek była inwigilowana przez Pegasusa. Wszystko za sprawą działań, które podważały obecną władzę

Amerykańska agencja prasowa Associated Press poinformowała, że Ewa Wrzosek, wobec której tyczy się postępowanie dyscyplinarne była inwigilowana Pegasusem. Pierwsze postępowanie dyscyplinarne przeciwko prokurator wszczęto w kwietniu 2020 roku w związku ze śledztwem ws. wcześniej wspomnianych wyborów. Wówczas Ewa Wrzosek mówiła Onetowi, że jej celem nie było "postawienie się" komukolwiek" i "chciała tylko rzetelnie wypełniać swoją prawniczą misję". Były szef stowarzyszenia prokuratorów "Lex Super Omnia" Krzysztof Parchimowicz określa Wrzosek mianem "prokurator-wojowniczką". Więcej zdjęć Ewy Wrzosek znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Jest człowiekiem stojącym na straży zasad, odważna i pewna swoich racji. Do tego typ wojowniczki. Po prostu nie nadstawia drugiego policzka, a dziś to w prokuraturze rzadkość. Dlatego spodziewam się, niestety, że będą ją nękać a do tego pójdą z tym "po bandzie"

- zaznaczył prok. Parchimowicz w rozmowie z Onetem.