Harald V jest królem Norwegii od 17 stycznia 1991 roku. Monarcha cieszy się ogromną sympatią wśród poddanych, ponieważ zawsze stara się być blisko nich i słucha tego, co mają do powiedzenia. Ze względu na podeszły wiek 87-letni król Harald V boryka się z różnymi problemami zdrowotnymi. Jakiś czas temu monarcha przeszedł operację serca, a także trafił do szpitala ze względu na infekcję. To nie koniec problemów. Król Harald V ponownie został hospitalizowany. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Król Harald V przebywał na wakacjach w Malezji. Trafił do szpitala. "Ma najlepszą opiekę"

27 lutego 2024 roku norweski dwór królewski opublikował oświadczenie. Poinformowano, że 87-letni król Harald V przebywał na wyjeździe i musiał zostać poddany hospitalizacji. "Jego Wysokość zachorował podczas wakacyjnego pobytu w Malezji, gdzie został przyjęty do szpitala z powodu infekcji. Ma najlepszą opiekę zarówno ze strony malezyjskich, jak i norweskich lekarzy" - czytamy w oficjalnym ogłoszeniu dworu królewskiego. Podczas nieobecności króla Haralda V obowiązki monarchy przejmie jego syn, książę koronny Haakon. W sieci pojawiły się komentarze od mieszkańców całego świata. Internauci życzą królowi Haraldowi V szybkiego powrotu do zdrowia. "Oby z tego wyszedł", "Zdrowiej szybko królu Haraldzie", "Wysyłam najlepsze życzenia" - czytamy na platformie X.

Król Karol III również ma problemy ze zdrowiem. Wykryto u niego nowotwór

Z problemami zdrowotnymi mierzy się także król Karol III. 26 stycznia monarcha trafił do jednej z londyńskiej placówek na zaplanowane leczenie. W trakcie hospitalizacji okazało się, że król Karol III ma nowotwór. Pałac Buckingham wydał oficjalne oświadczenie. "Podczas niedawnego zabiegu szpitalnego króla z powodu łagodnego powiększenia prostaty, odnotowano osobną niepokojącą kwestię. Późniejsze testy diagnostyczne zidentyfikowały formę raka" - czytamy w oświadczeniu. ZOBACZ TEŻ: Książę Andrzej z uśmiechem na mszy żałobnej w Windsorze. Triumfował pod nieobecność brata? "Skandal"

