Krzysztof Rutkowski to znany właściciel biura detektywistycznego. Rozpoznawalność dała mu praca nad głośnymi sprawami, takimi jak zaginięcie Iwony Wieczorek czy zabójstwo Madzi z Sosnowca. Obecnie mężczyzna spełnia się jako celebryta. Aktywnie działa również w mediach społecznościowych, gdzie zdobył duże grono fanów. Na profilu na Instagramie obserwuje go ponad 50 tysięcy użytkowników. Ostatnio były detektyw wyznał, że przeszedł kolejną operację. Odezwał się do internautów ze szpitala.

Krzysztof Rutkowski przeszedł operację. Pokazał się fanom w bandażu

Krzysztof Rutkowski w 2021 roku przeszedł zabieg lewego barku. Wówczas zachwycał pracę lekarzy i chwalił efekty. W rozmowie z "Super Expressem" tłumaczył, że medycy zastosowali bawełniane łącza. Teraz celebryta przeszedł kolejną operacją. Tym razem chciał usprawnić drugi bark. Wspominał, że poddał się operacji mięśni i ścięgna, które okalają kość ramienną. Tuż po zabiegu Rutkowski odezwał się do fanów w mediach społecznościowych. Nie krył zachwytu i był bardzo zadowolony z przebiegu zabiegu. Po raz kolejny podziękował lekarzom. "Dziękuję, dziękuję, dziękuję dla całego zespołu służby medycznej szpitala w Łodzi. Trzy lata wstecz był zrobiony lewy bark, a dzisiaj super specjalista pokazał swoje mistrzostwo na stożku prawego barku. Pozdrawiam cały super personel i was moi drodzy, bardzo gorąco" - napisał Rutkowski na profilu na Instagramie. Dodał również zdjęcie ze szpitala, z zakrwawionym opatrunkiem. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia! Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Krzysztof Rutkowski niedawno poinformował o zmianach w życiu. Były detektyw wybiera się na studia

Krzysztof Rutkowski w ostatnim czasie postanowił poszerzyć swoje kompetencje. Okazało się, że mężczyzna wkrótce rozpocznie studia. - Będę studiował bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie - zdradził Rutkowski dla portalu TuLodz.pl. Warto podkreślić, że mężczyzna ma ukończone Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Co ciekawe, Rutkowski wybrał tryb zaoczny studiów. Takie rozwiązanie pozwoli mu na pozostałe działalności w tygodniu. Z reguły studia niestacjonarne odbywają się w weekendy, od dwóch do trzech razy w miesiącu. Udało się również dotrzeć do informacji, że dalsza edukacja będzie kosztować byłego detektywa około trzech tysiące złotych za semestr. ZOBACZ TEŻ: Tak wygląda willa Rutkowskich. Pełna luksusu? Mało powiedziane. Szklane fotele to dopiero początek