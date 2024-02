Dziś widzimy, jak wspaniale rozwinęła się kariera Wojciecha Szczęsnego. Obecnie jest on zawodnikiem Juventusu Turyn. Mieszka we Włoszech razem z Mariną i synem Liamem. Fani znanego bramkarza uwielbiają śledzić jego życie prywatne, które możemy podejrzeć na Instagramie. Podziwiamy uśmiechniętego piłkarza z żoną i dzieckiem. Nie każdy jednak wie, że w rodzinie Szczęsnego doszło lata temu do ogromnej tragedii. On sam nie wspomina o tym rozdziale w mediach.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęsny o ostatnich mistrzostwach

Wojciech Szczęsny stracił siostrę Natalię. Historia wywołuje łzy

Piłkarz urodził się w Warszawie, gdzie dorastał, ukończył szkołę, a także stawiał pierwsze na boisku. Grał między innymi w Legii. Wychowywał się razem ze starszym bratem Janem, który również kocha piłkę nożną. Wgłębiając się w dzieje rodziny Szczęsnego można napotkać przygnębiającą informację - jego siostra odeszła w bardzo młodym wieku. Znany bramkarz nie zdążył jej poznać, gdyż Natalia zmarła trzy lata przed narodzinami brata. Alicja Szczęsna zabrała półtoraroczną córkę na spacer po Międzylesiu w 1987 roku. Dziewczynka przechadzała się obok trzepaka, a ten niespodziewanie na nią runął. Na miejscu pojawiła się karetka i Natalia trafiła do szpitala. Obrażenia, które dotyczyły również mózgu były tak ciężkie, że nie dało się uratować dziewczynki. - Kiedy się odwróciłam, z przerażeniem zauważyłam, że pod trzepakiem leży moje dziecko całe we krwi. Wyglądało jak martwe, nie dawało oznak życia - wyznała Alicja Szczęsna dla "Rewii". Jej córka odeszła 11 kwietnia 1987 roku.

Wojciech Szczęsny przed meczem KAPiF.pl

Maciej Szczęsny o utracie córki. Poruszające wyznanie

Niewyobrażalny cios dotknął rodzinę znanego bramkarza. O takiej stracie nie da się zapomnieć. - Gdy straciłem córeczkę, dotarło do mnie, jak okrutny może być los. Rodzicom nie może przytrafić się nic gorszego, jak śmierć dziecka - wyznał Maciej Szczęsny po latach w rozmowie z "Rewią". W 1987 roku rodzina Szczęsnych powitała na świecie drugie dziecko - Jana. Trzy lata później urodził się z kolei Wojciech Szczęsny. Zdjęcia dotyczące tematu są dostępne w galerii na górze strony.

Maciej Szczęsny o córce KAPiF.PL