On zdobył Oscara, ona - Grammy. Oboje mają dorastające dzieci z poprzednich związków. Kto jednak nie wraca myślami do szalonych lat dwutysięcznych, gdy widzi Jennifer Lopez (znaną jako J.Lo) i Bena Afflecka przepełnionych szczęściem na czerwonym dywanie? No właśnie, bo "Bennifer", jak określiła ich amerykańska prasa już ponad dwadzieścia lat temu posyłali zalotne uśmiechy z czerwonego dywanu, pozując rzecz jasna wspólnie.

Jennifer Lopez i Ben Affleck zdradzili prawdziwy powód rozstania przed laty. Spodziewaliście się?

Niedawno powstał dokument o ich miłości - "The Greatest Love Story Never Told". Jennifer Lopez i Ben Affleck po ponad dwóch dekadach ujawnili prawdziwy powód rozstania z 2003 roku. Jak się okazało, para "ugięła się pod presją". Huczne wesele zaplanowane z udziałem aż 14 świadków (po połowie druhen i świadków pana młodego) na lato 2003 roku. Niestety, para we wrześniu 2003 roku potwierdziła, że się rozstała. Ben w materiale dostępnym na Amazon Prime potwierdził tę wersję, dodając, że przyczyną rozstania była "ogromna kontrola ich życia prywatnego". Byli zgodni również co do tego, że to rozstanie "zaprowadziło ich do momentu, w którym są dziś".

Przez te wszystkie lata było mi naprawdę ciężko, ponieważ nie tylko czułam, że straciłam miłość swojego życia, ale także najlepszego przyjaciela, jakiego kiedykolwiek miałam. Nie rozmawialiśmy ze sobą przez tyle lat, to było najtrudniejsze

– Jennifer wspominała ich rozłąkę.

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Historia miłości

Jennifer Lopez i Ben Affleck poznali się pod koniec 2001 roku na planie "Gigli", gdzie wspólnie grali. Już rok później amerykańska prasa "przyłapała ich" na spacerze, gdzie szli za rękę po Beverly Hills. Pod koniec 2002 roku Ben oświadczył się J.Lo pięknym pierścionkiem z różowym diamentem. Wtedy też zaczęli pracę na planie "Jersey Girl". W grudniu 2002 roku zadebiutowali wspólnie na czerwonym dywanie na premierze filmu z udziałem aktorki "Pokojówka z Manhattanu". Od tego czasu byli nierozłączni. Aż do wakacji 2003 roku, kiedy rozstali się... na trzy dni przed ślubem. Po niemal dwudziestu latach media zaczęły aż huczeć od plotek, jakoby mieli do siebie wrócić po latach. W końcu w 2021 roku pojawili się wspólnie podczas premiery filmu "The Last Duel" na Festiwalu w Wenecji. W kwietniu 2022 roku ponownie się zaręczyli, a dwa miesiące później pobrali się w małej kapliczce w Las Vegas. Więcej zdjęć Jennifer Lopez i Bena Afflecka znajdziecie w naszej galerii na górze strony.