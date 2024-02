Marcin Gortat zakończył karierę sportową jakiś czas temu. Były koszykarz NBA należy do grona osób, które mimo ogromnej popularności raczej starają się chronić swoją prywatność. Wielkim szokiem dla wielu osób był fakt, że Marcin Gortat ożenił się z Żanetą Stanisławską w 2021 roku. Zakochani wzięli ślub w tajemnicy przed mediami i poinformowali o tym dopiero po fakcie. Przez długi czas Gortat i jego wybranka nie mówili o tym, jaka jest między nimi różnica wieku. Okazuje się, że Żaneta Stanisławska jest starsza od sportowca. O ile? Gortat wygadał się w urodziny. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Marcin Gortat wyjawił, ile lat ma jego żona. "Jestem wielkim szczęściarzem"

Były koszykarz NBA i jego żona czasami dodają wspólne zdjęcia z życia prywatnego na swoje profile na Instagramie. 5 kwietnia 2023 roku 39-letni wtedy Gortat złożył na tej platformie życzenia Stanisławskiej. Kobieta świętowała okrągłe urodziny. Jej mąż wyjawił przy okazji, jaka jest między nimi różnica wieku. "40, ale myśli jak 30, a wygląda jak wczesna 20. Ja następny (czyli za rok). Wszystkiego najlepszego w tym wyjątkowym dniu Żaneto. Jestem wielkim szczęściarzem" - napisał. Z opisu jasno wynika, że żona Marcina Gortata jest od niego starsza o rok. "O nie, teraz się wydało" - żartowała pod postem Żaneta Stanisławska. W kwietniu 2024 roku kobieta będzie świętowała swoje 41. urodziny. Sami jednak przyznacie, że taka różnica wieku nie jest w żadnym stopniu zauważalna, a Gortat i Stanisławska doskonale razem wyglądają.

Marcin Gortat czule o swojej żonie. "Wypełnia mnie w wielu elementach"

Jakiś czas temu Marcin Gortat udzielił wywiadu, w którym opowiedział o swojej żonie. - Żaneta jest kobietą, która jest idealna dla mnie. Wypełnia mnie w wielu elementach, w których była pustka. Był też odpowiedni czas, kiedy byłem na końcu kariery i wiedziałem, że nie będę grał już w koszykówkę. Zdałem sobie sprawę, że to jest ten moment, by założyć rodzinę. To idealnie zbiegło się w czasie z tym, że poznałem Żanetę i pobraliśmy się - mówił w "Dzień dobry TVN". ZOBACZ TEŻ: Marcin Gortat zachwyca się żoną na imprezie u ambasadora USA. Jeden szczegół skradł jego uwagę najbardziej

