Mirosław Baka dał się poznać jako utalentowany polski aktor. Mężczyznę można kojarzyć z takich produkcji, jak "Legiony", "Chłopi" czy "Zabawa Zabawa". W ostatnim czasie wystąpił w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. W rozmowie z prowadzącymi aktor opowiedział między innymi o pracy nad głośną sztuką "Hamlet" Krzysztofa Nazara w Teatrze Wybrzeże. Jego występ przeszedł wręcz do historii. Baka wyznał, że praca na scenie wiąże się z różnymi nieprzyjemnymi sytuacjami. Aktor niejednokrotnie mdlał na próbach. Potrzebna była interwencja lekarzy.

Mirosław Baka stracił przytomność w teatrze. Opowiedział o dramatycznych wydarzeniach w podcaście Kędzierskiego i Wojewódzkiego

Mirosław Baka miał zaledwie 34 lata, gdy przygotowywał się do premiery "Hamleta". W rozmowie z Wojewódzkim i Kędzierskim aktor wrócił wspomnieniami do pracy nad sztuką. Podkreślił, że praca z Krzysztofem Nazarem była dla niego bardzo wyczerpująca. Sam spektakl trwał aż sześć godzin. Próby dla aktora nie były łatwym doświadczeniem. Baka wyznał, że był ogromnie zmęczony po każdym występie. To jednak nie wszystko. Nazar był niezwykle wymagającym reżyserem. Mirosław Baka zdradził, że niektóre próby kończyły się przyjazdem karetki. W teatrze przeżył dramatyczne chwile. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Był tak wymagającym reżyserem, był tak jeżdżącym po aktorach (...). Ja po trzeciej generalnej straciłem przytomność, nawet nie wiem, w którym momencie. Drugi raz karetka była u mnie z kolei przy spektaklu "Ryszard III", ten sam reżyser

- mówił Mirosław Baka w podcaście "WojewódzkiKędzierski".

Mirosław Baka zdobył się na szczere wyznanie. Poruszył temat wiary

Mirosław Baka rozmawiał z prowadzącymi podcastu również na temat wiary. Już wcześniej aktor podkreślił, że jest "byłym katolikiem". Wyznał, że między chrześcijaninem a katolikiem są pewne różnice. Podkreślił, że nie podobają mu się działania Kościoła. Z tego względu odsunął się od tej instytucji. - Ten alians Kościoła z PiS-em, który się zdarzył, po prostu zohydził mi Kościół polski i nie jestem praktykującym katolikiem. To wszystko - stwierdził w rozmowie z Kędzierskim i Wojewódzkim. Szczegóły na ten temat znajdziecie TUTAJ.

