Magdalena Cwenówna zmarła 21 lutego. Kiedy będzie pogrzeb? Znamy szczegóły

21 lutego media obiegła smutna informacja. W wieku 69 lat zmarła Magdalena Cwenówna. Była poważnie chora. "Po roku bohaterskiej walki z rakiem odeszła dziś (21.02.2024) o godz. 9:04 Magdalena Cwenówna-Hanuszkiewicz. Nie będzie czarno-białego zdjęcia. Magda do końca była kolorowym ptakiem..." - przekazał wtedy na Facebooku Andrzej Golimont, radny miasta stołecznego Warszawy. Już wtedy było wiadomo, że aktorka zostanie pochowana na Cmentarzu Powązkowskim. Teraz poznaliśmy więcej szczegółów.

Magdalena Cwenówna nie żyje. Kiedy pogrzeb?

"Super Express" donosił, że ciało Cwenównej będzie złożone obok męża. Teraz te informacje się potwierdziły. "Pożegnamy śp. Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz 1 marca (piątek) o godz. 14.00 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych, a następnie odprowadzimy urnę do grobu w Alei Zasłużonych, by spoczęła obok Adama" - przekazał w mediach społecznościowych Golimont. Aktorka była czwartą żoną Hanuszkiewicza, który zmarł w 2011 roku. Pobrali się w 1990 roku. Ich związek należał jednak do tych mocno burzliwych. Poznali się w Teatrze Narodowym, a podczas pierwszego spotkania wybitny reżyser kazał jej... zmienić nazwisko. "U mnie będzie się pani nazywała Cwenówna!" - stwierdził Hanuszkiewicz, o czym jego żona opowiadała w rozmowie z magazynem "VIVA!". "I tak zmieniłam nazwisko i tego się będę do końca życia trzymać!" - dodała w tym samym wywiadzie. Cwenówna zagrała w wielu znanych produkcjach, ale głównie można było zobaczyć ją w teatrze. Zadebiutowała w 1975 roku na deskach rolą w "Śnie nocy letniej". Widzowie na ekranach mogli oglądać ją w "Barwach szczęścia" czy "Na Wspólnej". Zdjęcia aktorki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Adam Hanuszkiewicz i jego związki

Związek reżysera i młodej aktorki od początku budził kontrowersje. Mówiło się, że młodsza o 30 lat Cwenówna rozbiła jego 30-letnie małżeństwo z Zofią Kucówną. Jeszcze wcześniej Hanuszkiewicz związany był z m.in. Zofią Rysiówną. Aktorka spędziła wiele lat w obozie koncentracyjnym. Historię jej życia możecie poznać tutaj: Parę lat spędziła w obozie, do Polski wróciła pieszo. Hanuszkiewicz zostawił ją dla Kucówny.