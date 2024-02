Violetta Arlak w 2006 roku dołączyła do obsady "Rancza". Fani od razu obdarzyli ją sympatią. W produkcji wcielała się w charakterną żonę wójta, Halinę Kozioł. Widzowie uwielbiali jej postać. Obecnie słynny format nie jest emitowany od wielu lat, ale popularność Arlak nie słabnie. Gwiazda nie przypomina jednak swojej dawnej postaci z serialu. W 2024 aktorka skończyła 56 lat. Ma za sobą już kilka metamorfoz, ale teraz postawiła na kolejną.

Violetta Arlak przeszła metamorfozę. Ta fryzura zmieniła ją nie do poznania

Violetta Arlak ma na koncie wiele ról, które przyniosły jej sukces. W branży aktorskiej działa od ponad trzydziestu lat. Szczególnie odnajduje się na deskach teatru. To jednak rola Haliny Kozioł przyniosła jej ogólnopolską rozpoznawalność. Jej serialowa postać uwielbiała mocne makijaże i kręcone, jasne włosy. Nieco kiczowaty wygląd kompletnie nie pasuje do Arlak. Aktorka preferuje zupełnie inny styl. Niedawno pokazała się na premierze spektaklu "Łóżko pełne cudzoziemców". Z tej okazji zaprezentowała zupełnie nową fryzurę. Kobieta postawiła na proste włosy i cięcie na klasycznego boba. Nie zabrakło również krótkiej grzywki. Violetta Arlak pozostała jednak wierna jasnemu kolorowi. Nie da się ukryć, że metamorfoza odjęła jej lat. Jak oceniacie przemianę aktorki? Po więcej zdjęć Violetty Arlak przed i po metamorfozie zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Violetta Arlak schudła 20 kilogramów. Wyznała, w jaki sposób udało jej się tego dokonać

Nie jest to pierwsza metamorfoza Violetty Arlak. Jakiś czas temu serialowa żona wójta postanowiła zmienić swoją sylwetkę. W jednym z wywiadów przyznała, że zrzuciła 20 kilogramów. Dodała, jak udało jej się tego dokonać. Okazało się, że pomogło jej ograniczenie kontaktów towarzyskich. - Dziesięć lat temu powiedziałam kilogramom: stop! Od tamtej pory nie zapraszam zbyt często gości do domu, bo wtedy wypadałoby coś ugotować. A ja nie chcę, żeby jedzenie było głównym powodem spotkań towarzyskich. Dlatego zdecydowanie wolę kawiarnie - wytłumaczyła w wywiadzie z "Rewią".

