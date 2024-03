Joanna Koroniewska przez lata była związana z "M jak miłość". Kiedy odeszła, fani rozpaczliwie wypytywali o potencjalny powrót gwiazdy do serialu. Aktorka jednak definitywnie zakończyła przygodę z telewizją. Skupiła się na teatrze i prowadzeniu swojego profilu na Instagramie. Wspólnie z mężem, Maciejem Dowborem, przeprowadzają interesujące wywiady z polskimi osobowościami. Teraz Koroniewska zaskoczyła fanów postem ukazującym ją w nastoletnim wieku. Opis skłania do myślenia. Więcej zdjęć Joanny Koroniewskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

Joanna Koroniewska w młodości miała problemy z samoakceptacją

Na profilu aktorki pojawiło się nagranie, które jest pokazem slajdów ze zdjęciami Koroniewskiej. W tle słyszymy jej głos, komentujący problemy z przeszłości. "Co powiedziałabyś dzisiaj młodszej sobie? Wielu z nas w młodości zderzało się z podobnymi problemami - zaburzone poczucie własnej wartości, brak samoakceptacji, ja również przez to przeszłam, wydawało mi się, że nie jestem wystarczająco ładna, szczupła, mądra. I dziś, na własnym przykładzie, chcę wam powiedzieć, że to, jak wyglądacie, nie ma żadnego znaczenia. Liczy się to, kim jesteście, bo każdy z nas jest piękny i wystarczający." - wyznała we wpisie pod nagraniem.

Fani zachwyceni słowami Koroniewskiej. "Zawsze byłaś i jesteś piękna"

Post przypadł do gustu obserwatorom Koroniewskiej. Pod nagraniem szybko zaroiło się od miłych komentarzy. "Bardzo mi się podobają pani przekazy. Więcej takich mądrych postów i oczywiście zabawnych z panem Dowborem", "Zawsze byłaś i jesteś piękna. W środku i na zewnątrz", "Przepiękna na każdym etapie. Pani Joanno. Ogromny szacunek. Za całokształt", "Jest pani piękną i wartościową kobietą, A pani przesłanie niech idzie dalej w świat" - pisali wyraźnie poruszeni. Film był kampanią dla znanej marki kosmetycznej, ale jak widać, współpraca reklamowa nie przeszkodziła w przekazaniu Koroniewskiej inspirujących słów. ZOBACZ TEŻ: Joanna Koroniewska ze stanowczą decyzją w sprawie córek. "To prowadzi do wypadków i śmierci"

Joanna Koroniewska w 'M jak miłość' Joanna Koroniewska na zdjęciach sprzed lat. Pod postem przejmujący wpis. 'Brak samoakceptacji'. Fot. TVP VOD/ screenshot