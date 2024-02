Zenek Martyniuk jedzie w trasę po USA. Ceny biletów? Lepiej usiądźcie

Zenek Martyniuk jest jednym z najpopularniejszych wykonawców disco polo w Polsce. Nie ma się więc co dziwić, że jego kalendarz wypełniony jest po same brzegi. Dziennikarzom niezwykle trudno jest zaprosić muzyka na wywiad, choć czasem można go spotkać na imprezach branżowych. "Król disco polo", jak często określany jest w mediach (i rzecz jasna, przez fanów), występuje jednak poza granicami naszego kraju. Niedawno wrócił z trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych, a teraz takie wieści!

Zenek Martyniuk znów jedzie do Ameryki. Bilety na koncerty zwalają z nóg

Lider zespołu Akcent już jesienią tego roku weźmie udział w trasie "Polska noc z gwiazdami". Na facebookowym profilu "Festiwalu disco polo w USA" niedawno pojawiły się pierwsze informacje dotyczące wydarzenia. Oprócz Maryniuka z koncertami ruszą m.in. Skolim, Vivat, Valdi, Kaspi & Kroppa czy Kordian. Wiadomo na pewno, że Zenek wystąpi na scenie ZPA Banquet Halls w Perth Amboy w New Jersey. Z informacji opublikowanych w mediach społecznościowych wynika, że sprzedaż biletów już ruszyła. Niestety, nie wszyscy fani będą mogli sobie na nie pozwolić. To, ile kosztują, zależy również od miasta, w którym odbywa się koncert. Najtańsze bilety za występ w New Jersey kosztują 80 dolarów, czyli około 320 zł. Wejściówka na koncert w Nowym Jorku kosztuje natomiast 150 dolarów, czyli blisko 600 zł.

Post promujący trasę Zenka udostępniła w swoich mediach społecznościowych również Danuta Martyniuk. Zapowiedziała jednak, że tym razem nie będzie mogła towarzyszyć mężowi w obowiązkach zawodowych. Martyniukowie będą więc mieć cięższy czas. To w końcu długa rozłąka. Ale w czasie swojego kilkudziesięcioletniego małżeństwa z pewnością niejedną taką przeżyli.

Niedawno Martyniukowie obchodzili tzw. koralowe gody, czyli 35. rocznicę ślubu. Niestety, ukochana Zenka Martyniuka miała jeden powód do narzekania w tym szczególnym dniu. Chodzi właśnie o napięty grafik męża, w którym poupychane są koncerty. Grał również w rocznicę. Więcej zdjęć Martyniuków znajdziecie w naszej galerii na górze strony.