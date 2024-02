Agata i Piotr Rubikowie w zeszłym roku obwieścili światu, że planują przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych. Para wyemigrowała za ocean wraz z córkami, 14-letnią Heleną i 10-letnią Alicją. Agata Rubik skrupulatnie relacjonowała każdy etap przeprowadzki za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wiele wskazuje na to, że rodzina zdążyła się już tam zadomowić na dobre. Rubikowie właśnie podjęli kolejną poważną decyzję. Zdecydowali się na zakup mieszkania, które obecnie wynajmują. Z tego powodu szykuje im się gruntowny remont. Celebrytka uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała, co najbardziej chciałby zmienić w salonie. Będziecie w szoku.

Agata Rubik pokazała salon. To chce w nim zmienić. Oberwało się dywanowi

Agata i Piotr Rubikowie po przylocie do Miami wynajęli jeden z apartamentów. Nie ukrywali, że od razu skradł ich serca. Lokum położone jest blisko plaży i charakteryzuje się wspaniałym widokiem z okna. Para od początku bardzo chciała kupić właśnie to konkretne mieszkanie, ale właściciel nie był zainteresowany sprzedażą. Niespodziewanie zmienił jednak zdanie. Radosną informacją celebrytka podzieliła się na Instagramie. Niedługo później powróciła, by obwieścić, że mieszkanie musieli zakupić razem z meblami. Te nie wpasowują się w ich gusta, dlatego już niebawem rozpoczynają remont i całkowitą zmianę wnętrz. Na InstaStories Agata Rubik pokazała salon. Przy okazji wytknęła, co na ten moment najbardziej jej w nim nie pasuje. Głownie poszło o meble, ale okazuje się, że mocno nie leży jej również dywan, który określiła "szmatą". Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Meble w salonie oczywiście zmieniamy, mimo że kosztowały nas dodatkowe nerwy i pieniądze. Jednym z warunków sprzedaży mieszkania była sprzedaż z meblami, za dodatkową opłatą rzecz jasna. Pozbędę się też w końcu tej szmaty z podłogi... Niestety, nie znamy się za bardzo na wystroju wnętrz, dlatego będziemy korzystać z pomocy projektanta. Będzie pięknie! - napisała.

Agata Rubik zdradziła, że chcą sprzedać dom w Warszawie

Wygląda na to, że rodzina Rubików na stałe planuje zostać w Stanach Zjednoczonych. Jakiś czas temu Agata Rubik zorganizowała na Instagramie serię pytań z Q&A. Jeden z internautów postanowił ją podpytać, co zamierzają zrobić z willą, w której mieszkali w Warszawie. Odpowiedź celebrytki daje wiele do myślenia. "Prawda jest taka, że chcemy ją sprzedać. Drogo" - wyjaśniła.