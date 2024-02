Już niedługo na antenie stacji TVN pojawi się nowy program "MasterChef Nastolatki", w którym do rywalizacji o miano najlepszego nastoletniego kucharza walczyć będą osoby w przedziale wiekowym 13-17 lat. Jedną z jurorek show będzie znana projektantka wnętrz - Dorota Szelągowska. W związku ze spotkaniem prasowym dotyczącym programu na ściance zapozowały gwiazdy związane z nową formułą. Córka Katarzyny Grocholi zaskoczyła doborem stylizacji.

Dorota Szelągowska pokazała się na ściance w luźnej, zaskakującej stylizacji

Już 3 marca widzowie będą mogli zobaczyć pierwszy odcinek "MasterChef Nastolatki". To nowy format, który pozwoli osobom w wieku nastoletnim pokazać talent kulinarny, nie rywalizując przy tym z dorosłymi. W przypadku "MasterChef Junior" maksymalny wiek uczestników to 13 lat. Jurorami w pierwszej edycji będą: Dorota Szelągowska, Michel Moran i Tomasz Jakubiak. Pomagać rywalizującym będzie znany w internecie bloger kulinarny Rozkoszny czyli Michał Korkosz. W związku z emisją programu na ściance pojawili się wszyscy prób Jakubiaka. Największym zaskoczeniem była jednak projektantka wnętrz, która postanowiła wybrać się na wydarzenie w dresie. Postawiła na luźne, różowe spodnie, do których dopasowała rozpinaną bluzę w stylu bejsbolówki w odcieniach granatu, różu i bieli. Pod spodem miała różowy t-shirt. Całość stylizacji uzupełniła jasnymi, sportowymi butami i białymi, delikatnymi perłami. Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Dorota Szelągowska zaskoczyła na ściance. Wybrała luźną stylizację Fot. KAPiF.pl

Dorota Szelągowska spędziła walentynki z nowym ukochanym

Projektantka wnętrz narzekała, że walentynki są gorsze od sylwestra. W tym roku było inaczej, gdyż spędziła dzień zakochanych ze swoim nowym partnerem w słonecznej Tajlandii. Niedawno zdecydowała się, by ujawnić wizerunek ukochanego. W walentynkowym poście pisała przede wszystkim o miłości do siebie i dodała zdjęcie swojego tatuażu "kocham się". Szelągowska przyznała, że napis na jej ciele przypomina jej o trudnym czasie w życiu. Celebrytka chętnie dzieli się problematyczną przeszłością, by dać wsparcie osobom, które są w kryzysie i tego potrzebują.