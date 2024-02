Michał Piela zyskał największą rozpoznawalność i uznanie publiczności dzięki roli Mieczysława Nocula w serialu "Ojciec Mateusz", gdzie w rolę tytułowego bohatera wciela się Artur Żmijewski. Aktor przez lata borykał się z nadwagą. Podczas jednego z badań diagnostycznych okazało się, że ma cukrzycę typu drugiego. W związku z chorobą Piela trzy lata temu wprowadził do swojego życia sporo zmian, które zaowocowały odmienioną sylwetką. Aktor schudł ponad 30 kilogramów. Zobaczcie, jak teraz wygląda.

Michał Piela o swoich problemach ze zdrowiem. "Pojawiły się u mnie zasłabnięcia i częste drzemki w ciągu dnia"

Michał Piela w rozmowie z portalem mojacukrzyca.org opowiedział o swoich zmaganiach z cukrzycą. Aktor miał pewne niepokojące objawy, więc zdecydował się na badania diagnostyczne. Wynik był jednoznaczny, poziom cukru we krwi wykraczał poza normę. - Pojawiły się u mnie zasłabnięcia, częste drzemki w ciągu dnia, nie mogłem skupić się i miałem wzmożone pragnienie - wyjawił. Jak się okazuje, w rodzinie Pieli występowała już cukrzyca, więc aktor był obeznany z chorobą. Kiedy poznał diagnozę, podstawą w uporaniu się ze schorzeniem była zmiana jadłospisie. Piela wprowadził do swojej diety zmiany, które na stałe zagościły w jego stylu życia. Dzięki temu udało się nie tylko ustabilizować poziom cukru we krwi, ale w efekcie aktor sporo schudł. - Napady senności i nagłe pragnienie minęły. Wiem, że ta choroba jest, kontroluję poziom cukru we krwi i nie odczuwam dolegliwości związanych z powikłaniami, jakie niesie cukrzyca - powiedział w rozmowie z portalem. Czego dziś unika w swojej diecie?

Zwracam uwagę na to co jem, co piję. Unikam napojów gazowanych, zazwyczaj nie piję soków, a jeśli to naturalne, wyciskane. Częściej wybieram wodę, herbatę i kawę. Przestałem słodzić napoje. Jem więcej warzyw i owoców, czyli to, co każdy cukrzyk powinien stosować - podkreślił Piela.

Michał Piela o swojej społecznej misji. "To poważna choroba, która może doprowadzić do śmierci"

W rozmowie z portalem mojacukrzyca.org Michał Piela powiedział, że nagłośnienie tematu cukrzycy i problemów związanych z jej powikłaniami jest dla niego bardzo ważne. Aktor podkreślił, że im większy rozgłos, to także większa wiedza o chorobie. - Mam nadzieję, że pomoże to w zwiększeniu świadomości i ludzie zaczną się badać i będą robili to regularnie. Społeczeństwo musi zdawać sobie sprawę, że to nie jest choróbka, tylko poważna choroba, która może doprowadzić do śmierci - dodał. Sam jako osoba publiczna czuje misję, aby wykorzystać swoją uprzywilejowaną pozycję do poszerzenia świadomości społeczeństwa na temat cukrzycy. To właśnie dlatego aktor zaangażował się do kampanii "Dłuższe życie z cukrzycą". - Jestem osobą publiczną, jestem popularnym aktorem z serialu telewizyjnego "Ojciec Mateusz", dlatego moim obowiązkiem jest to, że jeżeli jest szlachetna inicjatywa, która może pomóc drugiemu człowiekowi, to dlaczego nie nadać akcji "Dłuższe życie z cukrzycą" swojej twarzy. Osoby popularne mogą, a nawet powinny czasem wspierać akcje edukacyjne, takie jak ta - podsumował.