Caroline Derpieński nie przestaje zaskakiwać. 27 lutego w Pałacu Kultury i Nauki zorganizowała pokaz mody swojej najnowszej (drugiej w karierze) kolekcji sukienek, którą przygotowała zaledwie w tydzień. Podczas gdy najbardziej utalentowani projektanci poświęcają długie miesiące na nowe wizje, ona nie potrzebuje dużo czasu, by pokazać coś nowego światu. Choć kreacje zaprezentowane przez modelki nie trafią znowu do sprzedaży, celebrytka nie wyklucza, że ubierze za jakiś czas jedną z najpopularniejszych gwiazd w kraju. Jest też taka, o której nawet nie chce słyszeć.

Caroline Derpieński marzy o stworzeniu ubrań dla Dody

Gdzie dostać kolekcję Caroline? Okazuje się, że nigdzie. Nawet prototypów noszonych na pokazie przez modelki nie można wypożyczyć. - Na ten moment to jedne strzały na ten jedyny event. Nie robię żadnej masówki. Ale jeżeli jakaś gwiazda chciałaby się do mnie zgłosić, żebym zaprojektowała jej niesamowitą kreację, to myślę, że mogłabym się z kimś bezinteresownie dogadać, by stworzyć coś niesamowitego, by inni byli ze mnie dumni - stwierdziła Derpieński w rozmowie z Plotkiem. Przy okazji naszej rozmowy zdradziła, kto miałby u niej szanse na współpracę.

Chciałabym stworzyć coś dla Dody. Ona nawet miała być dziś na moim pokazie, ale dowiedziała się o nim po prostu za późno i nie mogła zmienić planów. To z mojej winy oczywiście została za późno poinformowana. Bardzo grzecznie mi w tej sprawie odpisała, ja jej kibicuję od zawsze. Nigdy nie miałyśmy żadnego konfliktu, nigdy nic złego o mnie nie powiedziała. Lubię też jej twórczość. Tej piosenki ze Smolastym często słucham w Miami, gdy jeżdżę brzegiem plaży z otwartymi szybami. Ona jest tak odważna jak ja. Myślę, że dużo nas łączy. Nie mam wątpliwości, że stworzyłybyśmy fajny duet, czas pokaże, co się wydarzy, ale chciałabym bardzo

- dodała modelka.

Caroline Derpieński ostro o Kindze Rusin. Mówi, czego jej nie zapomni

Kinga Rusin nie ma za to szans, by ubrać się u Caroline Derpieński, choć wiadomo, że gdy jest na czerwonym dywanie, lubi zaskakiwać stylizacjami. Co by nie mówić, wokół tych od Derpieński, trudno przejść obojętnie. Jednak po wpisie dziennikarki na jej temat w internecie wątpliwe w ogóle, że byłaby tym zainteresowana. - Kingi Rusin zdecydowanie bym nie ubrała za nic na świecie. Byłabym w stanie się nią zakolegować, gdyby od razu nie wyrabiała sobie o mnie negatywnej opinii, mimo że mnie nie poznała. Teraz za późno. Nie wiem, czy została zmanipulowana, ale pokazała, że mnie nienawidzi bez powodu, bo nazwała mnie przed całą Polską utrzymanką. Tego nie mogę jej zapomnieć. Nie chcę się z taką osobą kontaktować. Jest u mnie skreślona, bo bez poznania mnie szerzy hejterskie komentarze - dodała nam Caroline.

