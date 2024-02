3 marca startuje nowa edycja "Tańca z Gwiazdami". Wśród celebrytów na parkiecie pojawi się także uwielbiana za rolę Grażynki w serialu "Klan" Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Uczestnicy show chcą zrobić jak najlepsze wrażenie podczas premierowego odcinka, więc spędzają godziny na sali treningowej. Aktorka wylewa siódme poty podczas prób i niedawno przyznała, że już czuje zmianę w swoim ciele. - Ja nawet się nie ważyłam. Nie wiem, czy straciłam kilogramy, ale czuję się inaczej. Kamil ciągle do mnie mówi: "Postawa, postawa". Nawet jak teraz chodziłam z córką, to moja Marcysia powiedziała: "Mamo, taka inna jesteś". Ja nie wiedziałam, o co jej chodzi, a potem mi powiedziała, że taką strzelistość uzyskałam. To nie wynika z tego, że schudłam jakoś strasznie, bo nawet tego nie pilnuję. Ale fakt - strasznie głodna jestem po treningach naprawdę. To jest bardzo wyczerpujące fizycznie - wyznała w rozmowie z Plejadą. Ostrowska-Królikowska swoje przygotowania do "Tańca z Gwiazdami" na bieżąco relacjonuje na Instagramie. Tym razem udostępniła jednak zdjęcie z osobistego archiwum. Okazja była wyjątkowa. Aktorka wspomniała zmarłego przed czterema laty męża Pawła Królikowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Filip Chajzer gotowi na „Taniec z gwiazdami". Byliśmy na ich treningu

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wspomina męża. Opublikowała wyjątkowe zdjęcie

27 lutego 2020 roku media obiegła informacja o śmierci Pawła Królikowskiego. Aktor w poważnym stanie trafił na oddział neurochirurgiczny jednego z warszawskich szpitali. Mimo operacji nie udało się go uratować. Zdrowotne problemy męża Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej rozpoczęły się jeszcze w 2015 roku. Aktor trafił do szpitala w związku z nudnościami i zawrotami głowy. Okazało się, że ma tętniaka mózgu, którego trzeba było natychmiast usunąć. Niestety, w 2019 roku jego stan znowu uległ pogorszeniu i tym razem nie dało się nic zrobić. Z okazji rocznicy śmierci męża aktorka opublikowała na InstaStories zdjęcie z rodzinnego archiwum. Para przez 32 lata tworzyła szczęśliwe małżeństwo. - Pamiętam wszystkie randki z moją żoną - mówił Królikowski w jednym z wywiadów z "Faktem".

Słońcem jest dla mnie twój uśmiech - napisała Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

Małgorzata Ostrowska-Królkowska z mężem Pawłem Królikowskim Małgorzata Ostrowska-Królkowska z mężem Pawłem Królikowskim; fot. instagram.com/malgorzata_ok

Małgorzata Ostrowska-Królikowska odrzucała zaloty Królikowskiego. "Był bardzo dużym bajerancikiem"

Małgorzata Ostrowska poznała Pawła Królikowskiego, kiedy miała zaledwie 18 lat. Aktor od razu się zauroczył i zaczął zabiegać o jej względy. - Kiedy zobaczyłem Małgośkę po raz pierwszy, była wiosna, pachniały magnolie. Pomyślałem: To na nią właśnie czekałem. I zacząłem ją podrywać - wspomniał w rozmowie z magazynem "Gala". Jak się jednak okazuje, nie było to takie proste. Królikowski już na początku został odesłany z kwitkiem. Pierwsza randka pary odbyła się w zoo. Wszystko przez zadanie, które aspirujący aktorzy otrzymali w szkole. - Był taki przedmiot elementarne zadania aktorskie. Profesor kazał nam pójść do zoo, obserwować zwierzęta. My z Pawłem wybraliśmy się tam razem i to była nasza pierwsza randka. Obserwowaliśmy małpy w klatkach i inne zwierzęta, a potem musieliśmy to na scenie wykorzystać. A jeszcze wcześniej pamiętam, że Paweł zaczepił mnie w autobusie. Podszedł do mnie i zapytał, czy możemy razem jechać. Nie wiedziałam, o co mu chodzi, bo był bardzo dużym bajerancikiem. Odpowiedziałam: "Z tobą?!" - wspominała aktorka w rozmowie z "Galą". Więcej o historii ich miłości przeczytasz tutaj.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Paweł Królikowski fot. kapif.pl