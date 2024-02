Maffashion, czyli Julia Kuczyńska, będzie jedną z celebrytek, które sprawdzą się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Influencerka zwykle nie ujawnia szczegółów swojego życia prywatnego - choć wiemy, że ma syna z aktorem Sebastianem Fabijańskim. Para rozstała się w 2022 roku. Od jakiegoś czasu fani plotkują o tym, że blogerka związała się z popularnym, polskim siatkarzem Bartoszem Bednorzem. Kuczyńska wymijająco odpowiedziała na pytanie o te rewelacje.

Maffashion reaguje na plotki o związku z Bednorzem

Maffashion już od jakiegoś czasu przygotowuje się do tanecznego show, w którym wystąpi u boku Michała Danilczuka. Niedawno w mediach pojawiła się plotka, że Maffashion spotyka się z Bartoszem Bednorzem. Według Pudelka dowodem na to jest nie tylko wspólna impreza, ale zdjęcie, które influencerka udostępniła na swoim InstaStories. Widać na nim panoramę miasta i wykwitną kolację. Nie dało się też przeoczyć mężczyzny, który miał na sobie dokładnie te same spodnie co siatkarz, który wcześniej towarzyszył jej na spotkaniu z menedżmentem. Oboje jednak milczą, jeśli chodzi o ich relację. Maffashion podczas jednego z treningów została zapytana przez portal Pomponik o plotki na temat jej nowego chłopaka.

Mam partnera tanecznego

- skwitowała influencerka, która niechętnie dzieli się z mediami prywatą. Gdy została zapytana o szczegółowe informacje, postanowiła, że nie będzie ciągnęła tego tematu. Powiedziała, że odpowiada wyłącznie na pytania dotyczące "Tańca z Gwiazdami".

Maffashion była w związku z youtuberem, aktorem i raperem

Choć sama Kuczyńska nie jest wylewna jeśli chodzi o jej związki, wiadomo, że spotykała się ze znanymi nazwiskami. Była w relacji romantycznej z youtuberem Cezarym Jóźwikiem z kanału Abstrachuje od 2015 roku. Para była ze sobą długo, a o zerwaniu poinformowali rok po faktycznym rozejściu się. Pod koniec 2019 roku dodali wideo, na którym poinformowali, że nie są już razem. Wielu plotkowało, że spotyka się z Fabijańskim i prowadzi podwójne życie. Po czasie wyjawiła prawdę. - Daliśmy sobie z Czarkiem drugą szansę, chcieliśmy popracować nad tym, co przestało grać. Nie wyszło. Jak dorośli (lubiący się) ludzie pogadaliśmy i uznaliśmy, że nie ma sensu, że już od dłuższego czasu to nie miłość, tylko przyjaźń. Rozstaliśmy się definitywnie - wyznała. Z Sebastianem Fabijańskim spotykała się od 2019 roku do lipca 2022 roku. Mają razem syna Bastiana. Para rozstała się przez liczne kontrowersje związane z aktorem. Przez jakiś czas Maffashion spotkała się z początkującym raperem Mateuszem "Blue Baby", ale rozstali się po kilkunastu miesiącach związku.

Maffashion 'Taniec z Gwiazdami'. Maffashion zrezygnuje z udziału w programie? 'Musieliśmy przerwać' / Fot. KAPiF.pl