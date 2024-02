Radosław Sikorski jest politykiem przed laty związanym z Prawem i Sprawiedliwością. Obecnie jest ministrem spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska. Szefem dyplomacji był już także za czasów dwóch poprzednich rządów Tuska, w latach 2007-2014. Prywatnie Radosław Sikorski od lat związany jest z amerykańską dziennikarką, publicystką i autorką książek Anne Applebaum. Para ma dwóch synów: Aleksandra i Tadeusza. Choć minister rzadko rozgaduje się na tematy osobiste, to ostatnio wspomniał, że jeden z synów służy w armii amerykańskiej.

Radosław Sikorski w szczerym wyznaniu. Mówi o synu

Radosław Sikorski obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie wziął udział think tanku Atlantic Council. Podczas wypowiedzi skupiał się generalnie na kwestii bezpieczeństwa sojuszników oraz wsparciu dla Ukrainy. W pewnym momencie wspomniał jednak o swoim synu. Okazało się, że jest on amerykańskim żołnierzem. Fragment z wystąpienia został opublikowany w mediach społecznościowych.

Pozwólcie, że zacznę od osobistego spojrzenia. Choć jestem ministrem spraw zagranicznych Polski, moja żona, jak pewnie część z was wie, jest Amerykanką, to większość pewnie nie ma pojęcia o tym, że nasz syn jest amerykańskim żołnierzem. Moje serce i obowiązek jest z Polską, ale w moim interesie jest również dobrobyt Ameryki

- powiedział szef polskiej dyplomacji. Z informacji dostępnych w internecie wynika, że jeden z synów Radosława Sikorskiego i Anne Applebaum zajmuje się w amerykańskiej armii cyberbezpieczeństwem i służy w oddziałach Cyber Corps. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Radosław Sikorski o synach. "Są w stanie wyobrażać sobie świat z dwóch perspektyw"

Radosław Sikorski wspomniał nieco o synach także w swojej biografii. Jeden z nich urodził się w Londynie, drugi w Warszawie. Jak się okazuje, obaj mówią biegle w dwóch językach. "Takie dzieci przeważnie zaczynają mówić trochę później, ale dwujęzyczność przyczynia się do większej giętkości intelektualnej. One są w stanie wyobrażać sobie świat z dwóch perspektyw językowych, a może i kulturowych" - zdradził.