Jakub Kopczyński dał się poznać jako jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Przez 15 lat tworzył relację ze znaną piosenkarką, Patrycją Markowską. Para jednak zdecydowała się na rozstanie w 2022 roku. Jak się okazało, niedługo później aktor znalazł nową partnerkę. U jego boku pojawiła się pisarka Klaudia Kardas. Wszystko wskazywało na to, że para jest po zaręczynach. Właśnie wyszło na jaw, że ich związek dobiegł końca. Kopczyński potwierdził, że obecnie jest singlem.

Jacek Kopczyński rozstał się z partnerką. Klaudia Kardas robiła wszystko, aby to ukryć

Jakiś czas temu na palcu Klaudii Kardas pojawił się pierścionek. Fani dopytywali, czy to oznacza, że pisarka i Jacek Kopczyński się zaręczyli. - Nie znalazłam przecież tego pierścionka na plaży - mówiła tajemniczo kobieta. Jak się okazało, związek tej dwójki jakiś czas temu się rozpadł. Co ciekawe, jeszcze przed walentynkami Kardas podkreślała w rozmowie z "Twoje Imperium", że jej relacja jest niczym z bajki. - Oj nadal mam motyle w brzuchu i to coraz większe. Jest pięknie. Jacek jest spokojny, czuły, nie jest kłótliwy - mówiła. Czy to były kłamstwa? Tak twierdzi jej były partner. - Ja się z Klaudią rozstałem kilka tygodni temu. A te jej wywiady... No cóż, może chodził o promowanie biznesu - wyznał bez wahania sugerując, że Klaudia robiła wszystko, aby media nie dowiedziały się prawdy. Jesteście zaskoczeni? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Tak Klaudia Kardas poznała Jacka Kopczyńskiego

W grudniu 2022 roku Jacek Kopczyński pojawił się na premierze sztuki "Koszerne raz". Nie był wówczas sam. U jego boku po raz pierwszy pojawiła się początkująca pisarka, Klaudia Kardas. Według informatora tygodnika "Na Żywo" para poznała się dzięki wspólnym znajomym. - To było przypadkowe spotkanie w domu wspólnych znajomych. (...) Jackowi imponuje to, że Klaudia z jednej strony jest wrażliwa, a z drugiej twardo stąpa po ziemi. Oboje są dojrzali i po przejściach - czytamy na łamach "Na Żywo". Niedługo później aktor wyznał, że jest w związku. Kardas z kolei nie szczędziła czułych słów, gdy mówiła o partnerze. ZOBACZ TEŻ: Jacek Kopczyński chwali się synami. Fani pod wrażeniem rodzinnego podobieństwa. "Filip to cała Patrycja"