Elżbieta Dmoch ma 72 lata. Kilka miesięcy jej rzeczywistość uległa zmianie, ponieważ artystka musiała zacząć poruszać się za pomocą balkonika, który daje jej poczucie bezpieczeństwa. Wokalistka z 2 plus 1 nie mogłaby sobie na niego pozwolić, gdyby nie pomoc z zewnątrz. Do wsparcia gwiazdy w ciężkiej sytuacji dołączyła się nie tylko Polska Fundacja Muzyczna, ale i fani, którzy pomogli artystce w zakupach oraz przy remoncie mieszkania. Czy obecnie gwiazda czuje się lepiej?

Elżbieta Dmoch ma już zabezpieczenia na dalszą emeryturę

Wokalistka zmagała się przedtem z zapaleniem płuc, ale dziś jej kondycja jest o wiele lepsza, co potwierdził prezes Polskiej Fundacji Muzycznej w rozmowie z "Dobrym Tygodniem". Dmoch może samodzielnie chodzić po zakupy i ponadto odwiedzają ją przyjaciele, gdyż mieszka sama. Nie zaniedbuje ponadto wizyt lekarskich. - Odwiedza przychodnię, bierze leki i dba o siebie - informuje Tomasz Kopeć. Dodał, że wiosną ma ruszyć remont sypialni artystki. Co z kolei z zebranymi środkami, które zostaną po metamorfozie mieszkania wokalistki?

Przelewy na konto Spółdzielni Mieszkaniowej będziemy z Fundacji wykonywać od stycznia 2024 roku aż do wyczerpania środków. Dzięki temu Elżbiecie Dmoch będzie pozostawać nieco więcej środków ze skromnej emerytury - przekazał prezes.

Elżbieta Dmoch kiedyś https://www.youtube.com/watch?v=S1X0tNh-Kco

Elżbieta Dmoch odezwała się do fanów

Miłośnicy artystki na bieżąco śledzą publikacje dotyczące jej stanu zdrowia. Kilka dni temu Elżbieta Dmoch postanowiła przemówić do fanów przez członkinię jej fanklubu i przekazać im ciepłe słowa. "Kochani! Pragnę podziękować wszystkim za wspaniałe słowa tutaj pozostawiane, za wszelkie dowody sympatii i pamięci, za znak - że muzyka 2 plus 1 niezmiennie gości w waszych sercach od wielu lat. Zawsze staram się przekazywać część tych wspaniałych wiadomości i wspomnień Pani Elżbiecie, która po raz kolejny - za pośrednictwem strony Fani zespołu 2 plus 1 - postanowiła pozdrowić swoich wiernych sympatyków!" - czytamy na Facebooku. W komentarzach nie zabrakło pozytywnego odzewu. Po zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.