Maciej Skrzątek dał się poznać jako najpopularniejszy polski wróżbita. Mężczyzna, który jest znany szerszemu gronu pod pseudonimem wróżbita Maciej, zasłynął poprzez udział w programach o tematyce ezoterycznej. Wiele osób niechętnie podchodzi do jego przepowiedni. Nie każdy odbiorca wierzy w jego słowa. Pomimo tego, znajdują się tacy, którzy z wielką chęcią płacą kosmiczne kwoty za usługi wróżbity Macieja. Ostatnio mężczyzna wykładał swoją wiedzę w Toruniu. Dostał za to ogromne wynagrodzenie.

Ile zarobił wróżbita Maciej za trzy godziny pracy? Lepiej usiądźcie. Kwota zwala z nóg

Wróżbita Maciej niedawno zagościł w Toruniu i wystąpił w Teatrze Baju Pomorskim. Pojawił się na tzw. dniach "magii, czarów i rzucania uroków", które odbywały się na Zamku Krzyżackim. Wiele osób nie było zachwyconych z jego słów. - Dno totalne. "Ku-...ltura" w wykonaniu miejskim za publiczne pieniądze dawno przekroczyła granicę kiczu i śmieszności. I co? I nic, bo taka jest "linia decydentów" - wyznała później w mediach społecznościowych Katarzyna Kluczwajd. Słowa autorki książek o Toruniu cytowała "Gazeta Wyborcza". Jak się okazało, za swój występ Skrzątek otrzymał sporą sumę. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Koszt pana Macieja Skrzątka za godzinne spotkanie w Teatrze Baj Pomorski i dwugodzinne indywidualne wróżby dla uczestników wydarzenia na Zamku Krzyżackim wyniósł 4900 złotych

- podkreślił Przemysław Draheim, rzecznik Toruńskiej Agendy Kulturalnej. Spodziewaliście się?

Cennik wróżbity Macieja. Chętni muszą przygotować się na kosmiczny wydatek

Na stronie internetowej wróżbity Macieja znajduje się dokładny cennik wszelkich usług. Ceny zaczynają się od 150 złotych. Za tę kwotę chętni mogą otrzymać skrypt runiczny. Jest to jednak za mało, aby odbyć konsultacje. Te z kolei kosztują co najmniej 250 złotych, w zależności od długości trwania spotkania. Jedną z opcji jest "Super VIP", dzięki której fani nie muszą czekać w kolejce. Taka przyjemność wynosi 1500 złotych. Wśród usług wróżbity Macieja można wyróżnić przykładowo uwolnienie od czarnej magii. Ten rytuał kosztuje 650 złotych. Jesteście ciekawi innych opcji? Szczegóły znajdziecie TUTAJ.