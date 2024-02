Jodie Foster to jedna z najbardziej docenianych i utytułowanych aktorek w Hollywood. W tym roku po raz piąty została nominowana do Oscara. Tym razem za drugoplanową kreację w filmie "Nyad". Na koncie ma już zresztą dwie złote statuetki. Jednak to rola w "Taksówkarzu" Martina Scorsese wywołała przed laty prawdziwy skandal. Foster miała tylko 12 lat, gdy zagrała pracownicę seksualną.

Miała zaledwie trzy lata, gdy zagrała w pierwszej reklamie

Jodie Foster urodziła się 19 listopada 1962 roku w Los Angeles. Miała zaledwie trzy lata, gdy rozpoczęła swoją aktorską karierę. Pojawiła się wówczas w reklamie jednej z firm produkujących preparaty do opalania. Przez kilka lat zagrała w niemal 40 reklamach tej marki. Uzdolniona dziewczynka zaczęła wówczas pojawiać się też w serialach, w "Ulicy Sezamkowej" czy też "Bonanzie". W kinie pojawiła się po raz pierwszy w produkcji Walta Disney'a "Napoleon and Samantha".

Rola w "Taksówkarzu" wywołała skandal. "Wszyscy czuli się bardzo niekomfortowo"

Z Martinem Scorsese spotkała się na planie po raz pierwszy przy okazji filmu "Alicja już tu nie mieszka". Jednak w 1976 roku zagrała w jednym z najgłośniejszych filmów w karierze słynnego reżysera. W "Taksówkarzu" wystąpiła u boku Roberta De Niro. Foster miała 12 lat, gdy zaczęły się zdjęcia. Wcieliła się w postać pracownicy seksualnej, której losem przejął się grany przez De Niro Travis. Filmowcy zadbali o komfort nastolatki na planie. Była pod stałą opieką psychologów, a w niektórych scenach zastępowała ją o sześć lat starsza siostra Connie. Mimo to na twórców filmu spadła ogromna krytyka. Wielu widzom nie mieściło się w głowie, że zatrudniono nastolatkę do roli "nierządnicy". Dla aktorki najtrudniejsza była scena, w której miała "obsłużyć" głównego bohatera. Po latach wspominała to w jednym z wywiadów.

Wszyscy czuli się bardzo niekomfortowo. Nikt nie wiedział, jak mną pokierować. Scorsese mówił coś w stylu: "Rozpiąć rozporek" i po prostu zaczynał się śmiać, nie wiedząc zupełnie, jak powinien się zachować. Zwalał wszystko na De Niro. (...) Robert przerabiał ze mną kwestie i robił improwizacje, których ni w ząb nie rozumiałam. To była jazda bez trzymanki - wyznała Jodie Foster.

Jodie Foster ma na koncie dwie statuetki Oscara

Za swój występ w "Taksówkarzu" Jodie Foster otrzymała jednak swoją pierwszą oscarową nominację. Statuetkę sprzed nosa sprzątnęła jej wprawdzie Beatrice Straight za występ w "Sieci", ale przed młodą i zdolną aktorką kariera stała otworem. W przeciwieństwie do wielu dziecięcych gwiazd Hollywood, Jodie Foster udało się pozostać w biznesie na dobre i odnosić kolejne sukcesy. Za rolę w "Oskarżonych" odebrała Oscara i Złotego Globa. Niezwykle ważnym filmem w jej karierze było także głośne "Milczenie owiec", w którym wcieliła się w rolę agentki FBI przesłuchującej psychopatycznego Hannibala Lectera. Film spodobał się zarówno krytykom, jak i publiczności, a Foster zdobyła swojego drugiego Oscara.

Przez lata pojawiały się pogłoski, że aktorka jest lesbijką

Życie uczuciowe Jodie Foster przez lata było tajemnicą. Pod koniec lat 80. pojawiały się jednak pogłoski o jej homoseksualnej orientacji. Plotki podsycił brat aktorki, Buddy, który w swojej książce "The Foster Child" napisał, że zarówno jego matka, jak i siostra są lesbijkami. W 2007 roku Jodie Foster potwierdziła swoją 14-letnią wówczas relację z producentką filmową Cydney Bernard. Para doczekała się dwóch synów dzięki metodzie in vitro. Pół roku po głośnym oświadczeniu kobiety rozstały się. Wszystko za sprawą romansu aktorki z inną producentką filmową, Cindy Mort.

Przez lata pojawiały się pogłoski o orientacji Jodie Foster. Fot. OConnor/Arroyo/AFF-USA/Shutterst/EN

Gwiazda ceni sobie swoją prywatność: Nie jestem Honey Boo Boo

Do tematu swojej orientacji gwiazda wróciła podczas odbierania honorowej nagrody na gali Złotych Globów w 2013 roku. "Dokonałam coming outu już około tysiąca lat temu, w epoce kamienia łupanego, w tych bardzo osobliwych czasach, kiedy krucha młoda dziewczyna otwierała się przed zaufanymi przyjaciółmi, rodziną, współpracownikami, a potem stopniowo, z dumą, przed wszystkimi, którzy ją znali. Ale teraz, jak mi powiedziano, oczekuje się, że każdy celebryta uhonoruje szczegóły swojego życia prywatnego konferencją prasową, perfumami i reality show. (...) Nie jestem Honey Boo Boo [bohaterką kontrowersyjnych programów o dziecięcych miss, która dostała swój własny program - przyp.red.]. Przepraszam, to nie jestem ja, nigdy nią nie byłam i nigdy nie będę" - powiedziała wówczas ze sceny.

Jodie Foster poślubiła byłą narzeczoną Ellen Degeneres

W 2014 roku Jodie Foster wzięła ślub z Alexandrą Hedison. Fotografka przed laty była narzeczoną Ellen Degeneres. Panie rzadko udzielają wspólnie wywiadów i wypowiadają się na temat życia prywatnego. Stąd sensacją był ich pocałunek podczas festiwalu w Cannes, w 2021 roku, gdy Foster odbierała honorową Złotą Palmę. Obecnie Foster ma 61 lat i jest bardzo aktywna zawodowo. Niedawno swoją premierę miał czwarty sezon serialu HBO "Detektyw" z jej udziałem. Otrzymała też swoją piątą oscarową nominację. Tym razem za występ w filmie "Nyad" u boku Annette Bening. Jest szczęśliwą matką i żonąi nadal rozwija swoją imponującą karierę.

Jodie Foster z żoną na rozdaniu SAG Awards. Fot. REUTERS/Mike Blake