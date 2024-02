Ubiór w pracy to dość częsty temat podczas firmowych dyskusji. Pracownicy chcą wyrażać swoją osobowość i nie przejmować się obowiązującym dress code'em. Są jednak i takie stanowiska, na których w pewien sposób ograniczenia narzucane bywają już z góry. Według niektórych tak właśnie jest w przypadku kancelarii prawnej, w której pracuje znana tiktokerka Victoria. Kobieta chwali się swoimi stylizacjami w sieci, ale nie wszystkim przypadają one do gustu.

Victoria zrezygnowała z klasyki i postawiła na odważne stylizacje. Efekt?

TikTok jest dla Victorii przestrzenią, w której dzieli się fragmentami ze swojego prywatnego i zawodowego życia. Okazjonalnie kobieta wrzuca na swój profil również stylizacje, które wybiera do pracy w kancelarii prawnej. "Mimo że pracuję w sektorze prawnym, to nadal noszę do pracy spódniczki mini. I nie możesz mnie powstrzymać" - pisała na jednym z nagrań, pokazując się w krótkiej spódnicy w kratkę, czarnej bluzce i marynarce. Obserwatorzy zwracają uwagę, że spod skąpych bluzek często wydostaje się koronkowa bielizna, która raczej nie pasuje do profesji Victorii. "Ubierz się adekwatnie do wykonywanego zawodu. Co na to twój pracodawca?" - pytała jedna z internautek. "Mam nadzieję, że nie będziesz jedną z tych mam, które będą narzekać na tak samo ubrane nauczycielki uczące twoje dziecko" - wypominała jej druga.

Victoria Tak znana influencerka ubiera się do pracy w kancelarii. 'Powinnaś się zakryć'. Fot. @sovixtoria/ TikTok

Victoria podzieliła się radosną nowiną. Obserwatorów bardziej obchodził jej strój

Influencerka jakiś czas temu pochwaliła się, że niedługo spodziewa się dziecka. Maluch niedawno przyszedł na świat. To, co zwróciło wtedy uwagę internautów, to nie rosnący brzuch, ale stylizacja, którą założyła młoda mama. Victoria miała na sobie prześwitującą koszulkę i szeroką marynarkę. "Nigdy bym się tak nie ubrała, gdybym była w ciąży. Powinnaś się czymś zakryć" - napisała pod nagraniem jedna z fanek. Większość obserwatorów Victorii mimo wszystko chwali jej stylizacje. Czy zatem kobieta powinna mieć jakieś powody do wstydu? ZOBACZ TEŻ: Influencerka odeszła ze wspólnoty i zdradza szokujące szczegóły. "Mój ojciec miał 27 żon"