Monika Obara zadebiutowała w "Klanie", mając 17 lat. W 2004 roku ukończyła studia na Wydziale Aktorskim w Szkole Filmowej w Łodzi. W tym samym czasie dołączyła do obsady serialu "M jak miłość". Aktorka wcieliła się w rolę barmanki Elki, która wpadła w oko Stefanowi. Serialowa para szybko zyskała sympatię widzów. Wszystko jednak zmieniło się w 2007 roku. Wtedy doszło do wypadku, przez który Monika Obara straciła rolę w produkcji. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Maciej Dowbor o zwolnieniu Kurzopków. "Oni są bardzo dobrzy"

Monika Obara spowodowała wypadek pod wpływem alkoholu. Trafiła na izbę wytrzeźwień. "Kpili ze mnie na głos"

W 2007 roku kariera Moniki Obary zawisła na włosku. Aktorka świętowała urodziny swojej przyjaciółki. Chociaż przyjechała samochodem na przyjęcie, to spożywała alkohol. Po wyjściu z imprezy wsiadła za kierownicę i spowodowała wypadek, wjeżdżając w latarnię uliczną. Straciła przytomność i spędziła noc na izbie wytrzeźwień. - To, co tam przeżyłam, to był jakiś koszmar (...) Pamiętam, jak prosiłam o wykonanie choć jednego telefonu do rodziny, a pracownicy izby wytrzeźwień kpili ze mnie na głos - mówiła w wywiadzie dla "Vivy!". Później Monika Obara stanęła przed sądem i została skazana na dwa lata więzienia w zawieszeniu na pół roku. Zapłaciła dwa tysiące grzywny i straciła prawo jazdy na sześć lat. Po wypadku pożegnała się także z rolą w programie "M jak miłość". Jej bohaterka wyjechała do Niemiec i już nigdy nie wróciła do Grabiny. Monika Obara nie ukrywa tego, że bardzo żałuje swojej decyzji o prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu.

Każdego dnia na nowo rozpamiętuję ten wypadek, śni mi się to, co stało się tamtej nocy. I jeszcze ciągle mam nadzieję, że kiedy się obudzę, okaże się, że to był tylko sen. A potem przychodzi moment, kiedy dochodzi do mnie, że to wydarzyło się naprawdę - mówiła w rozmowie z "Vivą".

Monika Obara Fot. KAPiF.pl

Monika Obara wciąż pracuje jako aktorka. Spełnia się także w roli matki

Po wypadku aktorka zniknęła na kilka lat z produkcji telewizyjnych. Później zaczęła dostawać epizodyczne role w serialach, takich jak: "Prawo Agaty" czy "Hotel 52". W 2021 roku dołączyła do obsady produkcji "The Office PL", w której zagrała Gosię. Rok później aktorka urodziła córkę. "17.04.2022 roku przyszła na świat moja największa miłość. Pięknego życia kochana córeczko" - pisała na Facebooku. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Cichopek nadaje z planu "M jak miłość". Tak odniosła się do plotek o konflikcie z Anną Muchą