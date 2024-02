Doda "nie zamierza starzeć się z godnością". Już wie, co sobie zoperuje

15 lutego Doda świętowała czterdzieste urodziny. Najwidoczniej ten czas wiąże się dla niej z wieloma refleksjami. W najnowszym wywiadzie piosenkarka poinformowała, że zamierza skorzystać z usług medycyny estetycznej. Zdecydowała się na operację twarzy.

Doda przejdzie lifting twarzy. "Przyspieszam o rok"

Doda nigdy nie ukrywała, że jest zwolenniczką medycyny estetycznej. Lata temu powiększyła sobie biust. Upływający czas daje się chyba gwieździe we znaki, bo zaplanowała już kolejną operację. Podczas swojego programu w radiu RMF FM wyznała, że wkrótce czeka ją lifting twarzy. "Nie zamierzam starzeć się z godnością. Mam zaplanowany lifting na za dwa lata, ale dzwoniłam do mojej matki powiedzieć, że przyspieszam o rok" - powiedziała Doda.

Doda prowadzi higieniczny tryb życia. Od lat nie pije alkoholu

Podczas liftingu twarzy lekarz robi nacięcia na skroni i przy uchu. Później napina skórę i usuwa jej nadmiar. Warto dodać, że temu zabiegowi najczęściej poddają się kobiety w starszym wieku. Z drugiej strony rany lepiej goją się na młodszej osobie. Podkreślmy, że Doda od lat cieszy się doskonałą formą i figurą. To efekt sportowego i higienicznego trybu życia. Wokalistka zdrowo się odżywia i ćwiczy. Co więcej, od lat nie spożywa alkoholu. W jednym z wywiadów przyznała, że przestała pić alkohol, ponieważ jej mąż także nie pije. Co prawda z Emilem Stępniem już się rozwiodła, ale nie wróciła do dawnych nawyków. "Przestałam pić alkohol dzięki temu, że mój mąż nie pije. Nigdy w życiu nie widziałam go wieczorem z piwkiem w ręku oglądającego mecz albo z drinkiem, żeby się zrelaksować. Nie chodzimy też na imprezy. Bardzo się z tego powodu cieszę. Nigdy nie byłam imprezowa. Gram dużo koncertów, więc wolę w domu wypocząć, a nie imprezować. Cieszę się, że znalazłam osobę, która prowadzi podobny tryb życia do mojego, czyli zdrowy tryb życia" - mówiła Doda.

Ostatnie miesiące to seria zawodowych sukcesów Dody. Reality show "Doda. Dream Show" skończyło się serią koncertów w Warszawie, a także trasą koncertową w kilku największych miastach w Polsce. Wokalistce udało się też wylansować kolejny przebój w duecie ze Smolastym.