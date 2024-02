Zaskakujące kulisy pracy Kazimierza Marcinkiewicza u arabskiego szejka. Ile za to dostaje?

Kazimierz Marcinkiewicz był gościem w programie "Fakt LIVE", gdzie opowiedział o pracy dla arabskiego szejka. We wrześniu 2023 roku były premier pochwalił się nową posadą - został doradcą Ahmeda Bin Faisal Al-Qassimi. "Dla mnie to zaszczyt, wyróżnienie, bardzo interesujące wyzwanie, ale także kolejna możliwość, by podróżować po świecie" - pisał wówczas w poście na LinkedIn. Szejk, u którego pracuje to bardzo wpływowa osoba, członek rodziny królewskiej Al Qassami, rządzącej dwoma emiratami – Sharjah i Ras Al Khaimah. Wydawałoby się, że Kazimierz Marcinkiewicz za doradztwo dostaje spore wynagrodzenie. Nic z tych rzeczy.

Kazimierz Marcinkiewicz o pracy z arabskim szejkiem. "Nie zarabiam"

W programie "Fakt LIVE" Kazimierz Marcinkiewicz przyznał, że u szejka właściwie pracował charytatywnie. - To nie jest praca. To jest doradztwo takie strategiczne. Ja nie zarabiam tam pieniędzy. Ja może zarobię tam pieniądze, jeśli w którymś projekcie będę uczestniczył bezpośrednio. To jest dłuższa sprawa, ale rzeczywiście jest tak, że ja nie chcę pracować na styku biznesu i państwa. Wolę pracować poza wolę pracować prywatnie, w prywatnych firmach i dokładnie to w tej chwili robię. Tego jest sporo, mam bardzo dużo pracy, ona jest bardzo ciekawa i frapująca - powiedział. Dalej podkreślał, że liczy się dla niego zadowolenie z tego, co robi.

Ja w ogóle całe życie właśnie mam to szczęście, bez względu na to, jakie były moje losy, że ja zawsze robiłem to, co lubiłem robić. I to jest rzecz pewnie nieczęsto spotykana, ale która daje niesamowitą satysfakcję

- dodał.

Czym zajmował się Kazimierz Marcinkiewicz, pracując dla arabskiego szejka?

Z wcześniejszych wpisów Kazimierza Marcinkiewicza można było wywnioskować, że pracował przy projektach technologicznych, informatycznych oraz finansowych na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Uczestniczył w wielu ciekawych projektach. "Kilka lat współpracy biznesowej, zaowocowało nominacją na senior Advisor dla His Highness Sheikh Ahmed Bin Faisal Al-Qassimi. Bardzo ciekawe projekty technologiczne i informatyczne oraz finansowe w Middle East i Afryce. Dla mnie to zaszczyt, wyróżnienie, ale i bardzo ciekawe kolejne wyzwanie, a także kolejna możliwość poznawania świata" - pisał w mediach społecznościowych.