Izabela Macudzińska szerszej publiczności dała się poznać w programie "Królowe życia". Bohaterki serii są zamożne i tak też jest w tym przypadku, ponieważ celebrytka poza występami w telewizji projektuje ubrania i jest influencerką. To z kolei oznacza, że jest aktywna w mediach społecznościowych, a jej fanom nic nie umknie.

Zobacz wideo Izabela Macudzińska pokazała się po operacji w Turcji - plastry i wycięte powieki

Izabela Macudzińska przeszła sporą metamorfozę. Fani nie są zachwyceni

"Królowa życia" chyba poczuła wiosnę i rozpoczęła swoją spektakularną metamorfozę (w sumie która z nas o tym nie marzy?). 22 stycznia celebrytka obchodziła swoje 40. urodziny i być może również to było jej motorem do zmian. W każdym razie każdy, kto kochał jej Barbie-look może w tym momencie być rozczarowany, ponieważ Macudzińska dziś zamiast słodką blondyneczką, jest rudym wampem. Jest to tzw. "odwrotna koloryzacja". Metamorfoza objęła również uwydatnione jak nigdy wcześniej usta "królowej życia". I to już przestało się podobać jej obserwatorom. Jedna z fanek wytknęła jej słowa sprzed lat. "Pamiętam, że kiedyś pisałaś, że nie masz zrobionych ust, tylko to kwestia dobrego make-up'u. Doszłaś do perfekcji" - napisała, wbijając celebrytce szpilkę pod jednym z postów. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać.

Usta mam zrobione, nigdy nie mówiłam, że jest inaczej. Dodatkowo maluję, aby je powiększyć konturówką

- odpowiedziała wyraźnie nieprzejęta celebrytka.

To jednak tylko pogorszyło sytuację, bo pod postami Macudzińskiej wylała się fala krytycznych komentarzy. "Była Iza, nie ma Izy. Szkoda, bo niczego ci nie brakowało, przekombinowane", "Teraz wyglądasz jak te wszystkie Barbie", "Taka byłaś ładna", "Piękna kobieta na tym zdjęciu, ale Izy już tu nie widać", "Wspaniale, pięknie, cudownie... tylko prawdziwej Izy już nie ma, a szkoda" - stwierdzili komentujący.

Izabela Macudzińska na medycynę estetyczną nie skąpi grosza. Nie ukrywa tego

Izabela Macudzińska nigdy nie ukrywała, że jest fanką poprawiania wyglądu. Niespełna rok temu obrała wyjechała do Turcji (podobnie jak cała masa innych celebrytek) w celu liftingu twarzy po spektakularnej utracie wagi. Ponadto w przeszłości dwukrotnie poddała się operacji nosa. Więcej zdjęć celebrytki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.