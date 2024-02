24 lutego 2024 roku minęły dwa lata od rosyjskiego ataku na Ukrainę. Z tej okazji zorganizowano pokaz specjalny filmu "Ludzie" w reżyserii Macieja Ślesickiego, którego premiera zaplanowana jest na przyszłą jesień. Wojenny dramat opowiada o losach pięciu kobiet w momencie rozpoczęcia wojny. "Historia pięciu zwykłych kobiet, którym daleko do miana bohaterek. Niewidoma dziewczynka, która zostaje opiekunką grupy sierot. Lekarka, która staje przed ogromnym dylematem moralnym. Nastolatka, która za wszelką cenę usiłuje ocalić swoją malutką siostrę. Starsza kobieta, która traci męża i matka, która rusza na front, by odnaleźć syna" - czytamy w opisie filmu na stronie filmweb.pl. Oprócz ukraińskiej obsady w filmie pojawił się także Cezary Pazura. Aktora nie mogło zabraknąć na pokazie specjalnym i w kinie pojawił się z żoną. Tego dnia Edyta Pazura szybko przemknęła na pokaz i unikała blasku fleszy. Sprawdźcie, kto jeszcze pojawił się na wydarzeniu.

Zobacz wideo Radosław Pazura o życiu w cieniu brata. "Niczego mu nie zazdroszczę"

Pokaz specjalny filmu "Ludzie". Cezary Pazura i Paweł Deląg postawili na wygodę

Cezary Pazura jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Na swoim koncie ma niezliczoną ilość ról. Wśród nich pojawił się ostatnio film "Ludzie" Macieja Ślesickiego. Zapowiedź filmu znajdziecie w materiale wideo na dole strony. Aktor przybył na pokaz specjalny z żoną, ale na ściance zabrakło przy nim ukochanej. Na wydarzeniu pojawił się w kremowym golfie, szarych spodniach w kant i prostej marynarce. Wśród gości pokazu widziano także Pawła Deląga. Aktor niedawno zaskoczył swoich fanów zdjęciem z tajemniczą blondynką. W opisie fotografii poruszył kwestię przyjaźni między kobietą a mężczyzną i zachęcił innych do dyskusji. Na pokazie filmu "Ludzie" wybrał wygodny i mniej formalny stój. Aktor pozował do zdjęć w ciemnych jeansach i sportowej bluzie.

Cezary Pazura, Paweł Deląg fot. akpa.pl

Kamilla Baar i Ewa Błaszczyk niczym ying i yang. Aktorki idealnie się uzupełniały

Niedawno Plotek jako pierwszy portal ogłosił, że Kamilla Baar się rozwiodła. Aktorka przez dwa lata ukrywała rozpad swojego małżeństwa. Wątek rozwodu i relacji z byłym partnerem poruszyła w ostatnim wywiadzie dla "Zwierciadła". Z trudnych doświadczeń aktorka wyciągnęła potrzebną lekcję. - Doceniłam to, że moje marzenia o miłości romantycznej realizują się w taki skomplikowany sposób. To są dla mnie ważne doświadczenia, mimo że trudne i chwilami bardzo bolą - podkreśliła w wywiadzie. Aktorka potwierdziła też, że jest w nowym związku, ale nie chciała wyjawiać szczegółów. - Jestem w pięknej relacji - powiedziała krótko. Nie da się ukryć, że aktorka promienieje. Na pokazie filmu "Ludzie" pozowała do zdjęć z Ewą Błaszczyk. Panie miały na sobie kontrastowe stroje. Starsza aktorka zdecydowała się na białe spodnie i jasny sweter, a Baar postawiła na czerń. Do ciemnych jeansowych spodni aktorka założyła masywną marynarkę ze skórzanymi elementami.

Kamilla Baar i Ewa Błaszczyk oraz Dorota Pomykała Kamilla Baar i Ewa Błaszczyk; fot. akpa.pl