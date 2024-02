Przełom marca i kwietnia to nie tylko nowe ramówki w telewizjach, ale również premiery filmowe, serialowe i teatralne. Zapraszane są nie tylko gwiazdy danej "produkcji", ale również wielu celebrytów i ludzi z branży. Dla niektórych to doskonała okazja, by móc o sobie przypomnieć lub... pokazać się w nowej odsłonie.

Gwiazdy na premierze teatralnej. Diabelsko ognista Anna Popek pokazała nogi do nieba

Nie inaczej było na najnowszej premierze sztuki "Łóżko pełne cudzoziemców" w Teatrze Capitol w Warszawie. Wieczorem 26 lutego na ściance pojawiło się sporo gwiazd, a wśród nich... Anna Popek, która raczej rzadko wybiera się na salony, a w ostatnich latach stawiała jedynie na branżowe eventy Telewizji Polskiej. Dziennikarka postawiła na ognistoczerwoną mini z ogromną falbanką przy dekolcie, która eksponowała jej nogi do nieba. Dobrała do niej klasyczne, czarne szpilki z czubkiem w szpic i kopertówkę również w tym kolorze. Do tego wszystkiego charakterystyczna "firmowa" fryzura i delikatny makijaż z bardziej podkreślonymi ustami. Efekt? Oszałamiający!

Katarzyna Skrzynecka w fikuśnej kreacji. Zabrała ze sobą córki

Dawno niewidziana Katarzyna Skrzynecka na premierę zabrała córki i męża. I choć cała czwórka prezentowała się fantastycznie, a 12-letnia Alikia Ilia (córka aktorki i Marcina Łopuckiego) bardzo wyrosła. Jednak oczy wszystkich skierowane były właśnie na Skrzynecką, a wszystko za sprawą fikuśnej kreacji, którą przywdziała artystka. Katarzyna Skrzynecka założyła długą, czarną kreację w jaskrawofioletowe wzory, a całość uzupełniła... błyszczącymi glanami. Nieodłącznym elementem wizerunku aktorki jest mocny makijaż, który oczywiście zagościł na jej twarzy i tego wieczoru. Do tego wszystkiego wysoki kucyk i mamy radosną, pełną pozytywnej energii Katarzynę Skrzynecką, którą tak uwielbia publiczność!

Joanna Brodzik jest jak wino. Im starsza, tym piękniejsza! I bardziej młodzieżowa

Największy "szał" na Joannę Brodzik był co prawda jakieś 15-20 lat temu za sprawą seriali takich jak "Kasia i Tomek" oraz "Magda M.", ale to sprawia tylko, że każde jej pojawienie się na ściance to prawdziwy luksus. A wielka szkoda, bo akurat ta artystka jest jak wino - im starsza, tym piękniejsza. Aktorka na premierze pojawiła się niemal saute - w makijażu "make up no make-up" i jedynie przeczesanych włosach. Jej stylizacja za to była bardzo młodzieżowa - Brodzik postawiła na jeansowy total look. Założyła luźne spodnie, kurtkę i szpilki w szpic. Do tego złota torebka. Fenomenalnie! A więcej stylizacji gwiazd z premiery znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

