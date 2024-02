Agata i Piotr Rubikowie już od kilku miesięcy mieszkają w USA. Para przeprowadziła się za ocean z córkami, 14-letnią Heleną i 10-letnią Alicją. Agata Rubik od początku relacjonowała poszczególne etapy przeprowadzki w sieci. Para już na dobre zadomowiła się w Miami i wygląda na to, że nie prędko wybiera się do Polski. Niedawno najstarsza córka Agaty i Piotra Rubików dostała się do wymarzonej szkoły. Helena na etapie kwalifikacji musiała pokonać prawie tysiąc rówieśników. To nie koniec dobrych wieści. Para właśnie zdecydowała się na duży życiowy krok. Agata i Piotr Rubikowie kupili swoje pierwsze mieszkanie w Stanach Zjednoczonych. Radosną informacją podzielili się z fanami na Instagramie.

Agata i Piotr Rubikowie kupili pierwsze mieszkanie w USA. "W życiu nie ma przypadków, dlatego nie zastanawialiśmy się ani chwili"

Agata i Piotr Rubika po przylocie do Miami wynajęli jeden z apartamentów, który ulokowany jest blisko plaży. Para od początku miała w planach kupić to konkretne lokum, ale właściciel nie był zainteresowany sprzedażą. "Od początku bardzo chcieliśmy kupić ten apartament, który udało nam się wynająć w lipcu. Są takie miejsca, że wchodzisz i od razu czujesz, że to jest to. Jednak, co wcale nas nie dziwiło, właściciel nieruchomości powiedział nam od razu, że ono nie jest na sprzedaż i nie interesuje go żadna nasza propozycja" - napisała Agata Rubik na Instagramie. Małżeństwo zaczęło intensywne poszukiwania lokalu na sprzedaż, ale żadne z miejsc nie urzekło ich na tyle, aby zdecydować się na tak dużą transakcję. "Po pół roku mieszkania na wyspie utwierdziliśmy się w przekonaniu, że to jest nasze miejsce i tu chcemy zostać. Zaczęliśmy przeglądać oferty, oglądać inne budynki i domy, ale nigdzie nie czuliśmy tej samej energii, którą czuliśmy w naszym mieszkanku z przepięknym widokiem na ocean, park, Miami i na wschody i zachody słońca" - wyjawiła celebrytka. Jak się jednak okazuje, właściciel apartamentu nagle zdecydował się sprzedać nieruchomość. Agata Rubik podkreśliła, że w takiej sytuacji decyzja pary była oczywista.

Niespodziewanie miesiąc temu dostaliśmy telefon, że właściciel zmienił zdanie i musi sprzedać "nasz" apartament jak najszybciej. Albo nam, albo z nami. W życiu nie ma przypadków, dlatego nie zastanawialiśmy się ani chwili - poinformowała para.

Agata Rubik i Piotr Rubik z córkami Instagram @agata_rubik

Kulisy zakupu pierwszego lokum Rubików w USA. "Do dziś pamiętam oczy Piotra"

W komentarzach pod wpisem Agaty i Piotra Rubików posypały się gratulacje. "Nie ma przypadków!! Przyciągnęliście to miejsce!", "Widoki z okien warte milionów" - czytamy. Żona kompozytora wielokrotnie pokazywała, że z okiem rozpościera się widok na ocean. Do wpisu pary odniosła się też Agata Arakel, Polka mieszkająca w Miami, która przyjaźni się z parą. "Od samego początku wszystko się układało po waszej myśli. Do dzisiaj pamiętam oczy Piotra, kiedy jechaliśmy po raz pierwszy na Key Biscayne obejrzeć pierwsze mieszkanie pod wynajem. Raz jeszcze gratuluję, bo wszechświat sprzyja dobrym ludziom" - napisała.