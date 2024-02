Laluna zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Królowe życia" stacji TTV. Celebrytka słynie z zamiłowania do zabiegów medycyny estetycznej, którym regularnie się poddaje. Ostatnio poleciała nawet Do Turcji, aby zafundować sobie nowe zęby. - Lecę ze Stambułu do Bodrum. Na nowe ząbki. To są moje ząbki i górne są za duże. Buzia mi chudnie i postanowiłam zrobić sobie bardziej naturalne, krótsze i mniejsze. Klinika jest, jak dla mnie, jedną z najlepszych w Europie - zapowiadała na InstaStories i wspominała, że zabieg w Turcji jest dużo tańszy niż w Polsce. Po zabiegu szybko doszła do wniosku, że jej nowe śnieżnobiałe uzębienie przestało pasować do powiększonych ust. Decyzja była szybka- kolejna wizyt w gabinecie, aby poprawić ich wygląd. Niestety, została odesłana z kwitkiem.

Laluna odesłana z kwitkiem. "No to się zoperowałam. Doktor nie zrobi mi tego"

Laluna robi wszystko, żeby słuch o niej nie zaginął. Ostatnio celebrytka pojawiła się na konferencji Clout MMA, gdzie po ostrej wymianie zdań uderzyła Mariannę Shreiber. Gwiazda "Królowych życia" bardzo dba o swoją obecność w sieci. Na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad pół miliona internautów, na bieżąco zdaje relacje ze swojego codziennego życia. Tym razem podzieliła się pewną refleksją na temat nowych zębów. Jak się okazuje, po zabiegu nie była w pełni zadowolona. - Wszystko ładnie, tylko że wydaje mi się, że do tych zębów mam za duże usta. Już terroryzuję lekarzy w Istambule. Jutro lecę robić lip lifta, żeby mi wywinęli - relacjonowała celebrytka. Jak zapowiedziała, tak zrobiła i prężnym krokiem ruszyła do gabinetu. Niestety, z planów wyszło nici. Wyszło na to, że "królowa" życia już jest doskonała i nie musi nic poprawiać.

No to się zoperowałam. Doktor nie zrobi mi tego. Powiedział, że mam przepiękne usta i nie ma zamiaru ich ruszać i będę gorzej wyglądała, jak to zrobię. Dziękuję. Do widzenia - oznajmiła Laluna.

Screen IG Laluna https://www.instagram.com/lala_laluna_official/

Laluna już planuje kolejne zabiegi. "Jak schudnę zrobię ciało i buzię"

Jak się okazuje, Laluna miała chrapkę nie tylko na kolejny zabieg ust, ale chciała poprawić także wygląd twarzy i sylwetki. Hurtowe operacje gwiazd podczas pobytu w Turcji to już norma. W trakcie wyjazdu celebryci poddają się kilku zabiegom naraz, aby oszczędzić czas i pieniądze. Tym razem lekarz był na tyle rozsądny, że odmówił. Laluna z żalem podzieliła się "smutnymi" wiadomości, ale podkreśliła, że nie odpuści i już w najbliższej przyszłości zrealizuje swój plan. - Tak samo nie zrobi mi żadnej innej operacji, bo jestem w procesie chudnięcia i mam poczekać aż schudnę całkiem, wtedy robię całe ciało i buzię - podsumowała Laluna.