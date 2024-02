O księciu Harrym powstał kolejny film dokumentalny - "Prince Harry's Mission: Life, Family and the Invictus Games", który został wyemitowany pod koniec lutego przez serwis streamingowy Hulu [ten sam, który obecnie transmituje nowe serie przygód Kardashianek - przyp.red.]. Ekspert od rodziny królewskiej ocenił w nim, że stosunki na linii książę Harry - książę William mogą być obecnie jeszcze gorsze, niż mogło się o nich myśleć czy mówić. Wszystko dlatego, że starszy z braci ma "emanować zazdrością".

Ksiażę William zazdrości Harry'emu? Chodzi o sukcesy zawodowe

A o co chodzi? O fakt, że Harry z powodzeniem organizuje kolejne już igrzyska Ivictus Games i zdaniem eksperta od rodziny królewskiej - Roberta Johnsona, ma być "w swoim żywiole". Z każdą edycją ma nawet odnosić coraz większe sukcesy. Starszy z braci miał być zaskoczony, że igrzyska osiągnęły aż tak spektakularny sukces i że angażuje się w nie coraz więcej rządów. Johnson dodał również w materiale, że rodzina królewska "nie wspomniała" o Invictus Games ani razu od 2020 roku. Zawody te to tzw. Igrzyska Niezwyciężonych i są przeznaczone dla żołnierzy i weteranów rannych podczas misji wojskowych w kraju i za granicą. Pierwsza edycja odbyła się w 2014 roku w Wielkiej Brytanii. W kolejnych latach impreza przenosiła się m.in. do USA, Kanady i Niemiec. W 2025 roku zawody ponownie zorganizowane zostaną w Kanadzie.

William i Harry mają napięte stosunki od dawna. Mówił o tym sam Harry

W dokumencie został również przytoczony wywiad Harry'ego, którego książę udzielił przy promocji swojej autobiografii "Ten drugi". Młodszy z braci Windsor opowiedział wówczas dziennikarzowi o napiętych stosunkach między nim, a Williamem. Wyznał, że książę i księżna Walii "zawsze byli nastawieni przeciwko" jemu i jego żonie, Meghan Markle. Książę Harry nie ukrywał, że ich tragicznie zmarła mama - księżna Diana byłaby smutna, widząc, że on i William nie dogadują się tak jak kiedyś. Dodał, że prawdopodobnie ich relacje nigdy nie ulegną poprawie. Więcej zdjęć braci znajdziecie w naszej galerii na górze strony.