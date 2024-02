Ryszard Petru wziął ślub. Ceremonię utrzymywał w tajemnicy

Romans Ryszarda Petru i jego partyjnej koleżanki, Joanny Mihułki (wcześniej Joanny Schmidt) wstrząsnął Polską. Wszystko dlatego, że gdy gruchnęła wiadomość o ich zażyłej relacji, jednocześnie pojawiły się informacje, że polityk rozpoczął procedurę rozwodową ze swoją żoną Małgorzatą, którą poślubił w 1997 roku i z którą ma dwie córki: Katarzynę i Magdalenę. Zaskakujące rewelacje obiegły kraj w 2017 roku.

Ryszard Petru wziął ślub. Ceremonia owiana była ogromną tajemnicą

Teraz portal Plejada doszedł do kolejnych wiadomości dotyczących relacji Ryszarda Petru i Joanny Mihułki. Okazuje się, że polityczna para miała przypieczętować swój związek i wzięła w połowie lutego ślub. Według ustaleń serwisu świeżo upieczona małżonka będzie nosić teraz podwójne nazwisko Mihułka-Petru. Więcej zdjęć Ryszarda Petru znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Ryszard Petru i Joanna Mihułka (Schmidt) mieli romans "od początku kadencji". Oto historia ich miłości

Miłosna relacja Ryszarda Petru i Joanny Mihułki miała zacząć się w 2015 roku, kiedy to się poznali. Wtedy Petru namówił Schmidt do startu w wyborach parlamentarnych. - Mąż [Mihułki - Paweł Schmidt] - red. widział, że razem jeżdżą po Polsce. Dochodziły do niego różne plotki, ale wierzył, że małżeństwo uda się uratować - mówił kilka miesięcy temu "Super Expressowi " znajomy pary. Pierwsze informacje o tym, że tę dwójkę może łączyć coś więcej niż polityka, pojawiły się w styczniu 2017 roku. Wtedy do mediów trafiło ich wspólne zdjęcie z samolotu. Posłowie mieli lecieć na Maderę, kiedy opozycja protestowała w Sejmie. Choć media wielokrotnie prosiły zarówno Ryszarda Petru, jak i Joannę Mihułkę o komentarz, oboje nabrali wówczas wody w usta. Kancelaria Sejmu podała wówczas, że nic o tym nie wiedziała, a wyjazd Petru i Schmidt był prywatny. Po raz kolejny o parze posłów zrobiło się głośno pod koniec stycznia 2017 roku z powodu upublicznionych sms-ów. Posłanka Nowoczesnej przyznała się do bycia z szefem partii dopiero w maju tego roku.

W październiku zeszłego roku Ryszard Petru wyprowadził się z domu. Jesteśmy razem. Ryszard był w trakcie separacji, a teraz jest w trakcie rozwodu. To Ryszard złożył pozew rozwodowy

- mówiła "Super Expressowi".