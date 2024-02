Żona Piotra Adamczyka, Karolina Szymczak spełnia się zarówno jako aktorka. Małżeństwo nie jest jednak wylewne jeśli chodzi o związek, więc rzadko można ich zobaczyć razem. Na swoim profilu w mediach społecznościowych celebrytka umieściła emocjonalny wpis. Pożegnała w nim bardzo bliską osobę.

Zobacz wideo Karolina Szymczak o byciu żoną Adamczyka. Wspomina o różnicy wieku

Karolina Szymczak wspomina bliską sobie osobę w emocjonalnym wpisie

Żona jednego z najpopularniejszych, polskich aktorów od lat stara się robić karierę za oceanem. Celebrytka jest na co dzień aktywna na swoim profilu na Instagramie. Chętnie dodaje posty, a od niedawna promuje markę, którą stworzyła. Jej projekt nawiązuje do walki z chorobą, z którą sama się zmaga - endometriozą. Tym razem wpis dotyczył smutnej informacji, którą podzieliła się aktorka. Chodzi o bliską jej osobę. Okazuje się, że w ostatnich dniach odszedł jej ukochany dziadek. Szymczak dodała zdjęcie z dzieciństwa, na którym widać ją właśnie z dziadkiem. Aktorka napisała do tego wymowne słowa o zmarłym, który zdecydowanie odgrywał ważną rolę w jej życiu.

Nigdy nikt go nie zastąpi… Dziadek. Najfajniejszy mężczyzna w moim życiu. Oceniał Was ktoś kiedyś? Mój dziadek nigdy. Mówił Wam ktoś jak macie żyć? Moja dziadek nigdy. Miłość bezwarunkowa istnieje. Dziadek mi ją pokazał

Szymczak poślubiła Adamczyka prawie pięć lat temu. Jak wygląda ich związek

Choć spotykają się od 2016 roku, aktorzy ujawnili związek dwa lata później. Ich ślub w 2019 roku był owiany tajemnicą. Żadnemu fotoreporterowi nie udało się zrobić zdjęcia na ceremonii. Szymczak i Adamczyk niechętnie pokazują się razem, a swój związek trzymają w tajemnicy. Wyjątek od tego stanowi kilka wspólnych zdjęć na Instagramie oraz sporadyczne na czerwonym dywanie. Aktorka rozwija karierę w Stanach Zjednoczonych. Udało się jej nawet zagrać w głośnej produkcji u boku Brada Pitta. Piotr Adamczyk od wielu lat jest jednym z topowych, polskich aktorów, który również występuje w zagranicznych filmach i serialach - m.in. "Hawkeye" ze świata Marvela. W rozmowie z Plotkiem, Szymczak przyznała, że na co dzień nie czuje, że jej mąż to znany aktor.

Dla mnie to jest po prostu mój Piotr Adamczyk, mój mąż. Zwykły Adamczyk, bo Adamczyków i Szymczaków jest jak psów. Dla mnie to jest po prostu zwykłe nasze życie w domu. Ja go kompletnie nie traktuję jak wielkiego aktora. Dopiero jak wyjdziemy razem gdzieś na kolację, to czuję, że to jest 'ten' Piotr Adamczyk. Dla mnie to jest mój Piotrek, którego ja znam inaczej, niż znają go media i zna go film

- stwierdziła celebrytka.

