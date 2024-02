Kayah ostro o byłym partnerze. Nie miała dla niego litości

Kayah po rozstaniu z Rinke Rooyensem długo szukała szczęścia. W latach 2005–2009 była związana z Sebastianem Karpielem-Bułecką, później spotykała się z senegalskim muzykiem Pako Sarrem. Od 2017 roku była związana z kolei z byłym prezesem Giełdy Papierów Wartościowych - Jarosławem Grzywińskim. Jak się jednak okazuje, i ten związek nie przetrwał próby czasu, o czym piosenkarka poinformowała przy pomocy mediów społecznościowych.

Kayah ostro o byłym partnerze. Padły mocne słowa

Artystka niedawno na swoim Facebooku udostępniła post z fragmentem ebooka, w którym opisane były zachowania osoby narcystycznej. "Jeśli tu jesteś to z pewnością masz za sobą spotkanie z osobą, która na początku była Twoim przyjacielem, partnerką/partnerem, która cię słuchała, pomagała, a po jakimś czasie zdałeś/zdałaś sobie sprawę, że tak naprawdę, ten ktoś nigdy nie dbał o twoje dobro. Taki ktoś, o kim wierzyłeś/wierzyłaś, że jest „twoim człowiekiem", że cię kocha i wspiera, a okazało się, że po krótkim czasie ta osoba sprawiła, że czujesz się wyczerpana/wyczerpany, winna, niewystarczająca" - możemy przeczytać na początku wpisu. Piosenkarka w opisie udostępnionego posta napisała kilka mocnych słów o byłym partnerze, z którym rozstała się rok temu. Jak się okazało, dwa miesiące temu pożegnała się również z osobami, które uważała za swoich przyjaciół.

Cóż, rok temu odcięłam tzw. "partnera", a dwa miesiące temu tzw. "przyjaciół". To bolesne procesy, ale wielkie uzdrowienie! Nie ma nic lepszego od życia w świetle prawdy! I nic gorszego od życia wśród toksyny, nieuczciwości i wampirów w skórze najbliższych. Amen

- napisała gwiazda.

Z Rinke Rooyensem tworzyli zgraną parę. Przez osiem lat żyli w separacji

Kayah w latach 90. żyła w nieformalnym związku z gitarzystą Bogdanem Kowalewskim, który grał m.in. dla zespołu Maanam czy Lady Pank. Podczas nagrywania programu "To było grane" poznała producenta telewizyjnego Rinke Rooyensa, w którym zakochała się bez pamięci. Para zdecydowała się na ślub, do którego doszło w sierpniu 1998 roku. Już cztery miesiące później, w grudniu, urodził się ich syn - Roch. W 1999 roku małżonkowie otrzymali tzw. Srebrne Jabłko, czyli nagrodę przyznawaną w plebiscycie czytelników miesięcznika "Pani" "najwspanialszym polskim parom". Niestety, to szczęściu nie pomogło. Od 2002 roku byli w separacji, a ostatecznie rozstali się w 2010 roku. Więcej zdjęć Kayah znajdziecie w naszej galerii na górze strony.