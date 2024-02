W poniedziałek 26 lutego w ramach wizyty w Polsce premier Kanady Justin Trudeau spotkał się z Donaldem Tuskiem. Po rozmowie w cztery oczy szefowie rządu pojawili się na konferencji prasowej. To, jak się zaprezentowali, oceniła w rozmowie z Plotkiem stylistka gwiazd - Ewa Rubasińska-Ianiro. Ekspertka zauważyła ciekawą rzecz, która dotychczas nie była spotykana u naszego premiera. Kto z nich zaprezentował się tym razem lepiej?

Donald Tusk i Justin Trudeau spotkali się w Warszawie. Stylistka wzięła ich pod lupę

Według ekspertki Donald Tusk podąża teraz za najnowszymi trendami i ma dobrych doradców, dzięki którym jego stylizacje są bardziej dopracowane niż przed wyborami parlamentarnymi. - Tu ewidentnie panowie zamienili się rolami. Zwykle Donald Tusk ubierał się w bardzo klasyczne kolory i był bardziej zachowawczy. Zaś Justin Trudeau był postrzegany jako ten młody i lekko szalony polityk, który miał większą fantazję do ubrań. Tu role się odwróciły. Nasz premier jest w najmodniejszym kolorze tego sezonu, jeśli chodzi o męskie garnitury, a Trudeau wybrał nudny dziadkowy szary. Ciekawe, co tak wpłynęło na Donalda? Te pierwsze promienie słońca go tak ośmieliły? Jakby nie było, oboje w gruncie rzeczy wyglądają dobrze, choć doceniam bardziej stylizację Tuska, bo dotychczas nie był taki fashion victim (ofiara mody - przyp.red.), a teraz wygląda jak z żurnala. To dla niego dobra droga - powiedziała nam Ewa Rubasińska-Ianiro.

Podczas konferencji prasowej Donald Tusk mówił, że w rozmowie z premierem Kanady poruszył m.in. temat "innych konsekwencji wojny". - Kanada i Polska mają podobne doświadczenia, jeśli chodzi o gościnność wobec Ukrainek i Ukraińców. Wy macie blisko półtora miliona Ukraińców u siebie w Kanadzie, my prawie dwa razy więcej. To także buduje pewien typ wrażliwości głębszej niż u wielu innych polityków - powiedział Tusk. - Dziękuję także za zrozumienie innych kontekstów sytuacji w naszym regionie. Przypomniałeś mi swoje doświadczenia ze strajków i demonstracji rolników i transportowców w Kanadzie - zwrócił się do premiera Kanady. - Polscy rolnicy, polscy producenci żywności bronią swoich interesów. Cała Europa jest ogarnięta dzisiaj tym niepokojem. Trzeba szukać rozwiązań. Rozmawialiśmy o tym, jak Kanada i Polska mogłaby zwiększyć radykalnie możliwości eksportu ukraińskiego zboża do krajów głodujących, potrzebujących - dodał Tusk.